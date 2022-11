"C'est la honte" : Star Academy, la fille de Lucie Bernardoni, qui est son sosie, gênée d'être vue avec sa mère

Samedi 5 novembre 2022, Carla et Paola ont été éliminées de la Star Academy sur TF1, alors que Julien a complètement craquer pour la très sexy Elodie Frégé. Des moments forts de l'émission diffusés à l'antenne mais il y a en a eu un autre, en coulisses.

Lucie Bernardoni, qui a participé à l'émission en 2004 et qui aide désormais les élèves à se préparer pour les prime, était venue avec sa fille. Normalement, elle ne la montre pas mais là, elle a dévoilé une story sur Instagram avec son adolescente. Une brune aux cheveux longs et à lunettes qui ressemble fort à sa belle maman. Mais voilà, pas question pour la fillette que l'on sache qu'elle est la fille de cette personnalité culte de la Star Academy. En effet, la maman, en légende des images montrant son enfant a écrit : "Quand ta fille vient avec toi sur un prime et qu'elle te dit : 'Maman ne me donne pas la main pour aller m'assoir à côté de toi, c'est la honte.'" Aïe !

Même si Lily Angelina qui a 13 ans est visiblement gênée d'apparaître aux côtés de sa mère - comme toutes les adolescentes finalement - venir sur le live de la Star Academy lui permet au moins de passer du temps avec elle. "On bosse autant que les élèves. Pour pouvoir voir mon mari [Patrice Maktav, autre star académicien, NDLR] et ma fille, je les fais venir sur les prime", avait révélé Lucie Bernardoni à Télé Star. Et de poursuivre, au sujet de Lily Angelina : "Elle et ses copines me posent plein de questions. C'est chouette que cette génération s'y intéresse, ça va susciter des vocations. J'en suis ravie."

D'ailleurs, la fille de Lucie Bernardoni a des prédispositions pour le chant "et pas seulement". "Elle écrit et joue de la guitare aussi. Elle est très douée mais ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a compris qu'elle était encore jeune, qu'elle devait d'abord bien bossser à l'école", a poursuivie la femme de 35 ans.

Il ne reste plus que trois primes de la Star Academy avant la grande finale qui aura lieu le 26 novembre, l'occasion peut-être de revoir Lily Angelina dans les coulisses...