"C'est très douloureux" : Vincent Lagaf' s'exprime après son grave accident

À la fin du mois de mars dernier, Vincent Lagaf' avait apporté des nouvelles inquiétantes sur les réseaux sociaux. À travers une vidéo, il apparaissait allongé depuis un lit d'hôpital et l'une de ses jambes dans le plâtre. L'animateur de 62 ans expliquait ensuite avoir été victime d'un accident lors d'une promenade en trial (discipline sportive à moto, à vélo, voire à vélo monocycle, en automobile ou en camion, NDLR). "Et poum patapoum, crac'. A cassé la guibole", précisait-il.

Pendant plusieurs semaines, Vincent Lagaf' s'est donc retrouvé complètement immobilisé après avoir subi une opération qui lui a laissé 25 agrafes tout au long de la cheville. Seule solution pour se déplacer : un fauteuil roulant ! Mais vendredi 27 mai, ses abonnés Instagram ont eu la surprise de le découvrir debout sur ses deux jambes. Enfin, plus ou moins. Car en effet, le papa de Robin (né en 1990 de ses amours avec Véronique) doit encore s'aider de béquilles, ce qui n'est pas une mince affaire. "Comme vous pouvez le constater, plus de fauteuil, plus rien, mais deux béquilles. Et j'ai attaqué la rééducation, c'est très douloureux, ça fait mal partout mais j'ai bon espoir, je vais cicatriser plutôt vite", a-t-il assuré.

Vincent Lagaf' a profité de sa prise de parole pour remercier et surtout rassurer ceux qui se sont inquiétés pour lui ainsi que pour annoncer qu'il pourrait certainement reprendre ses projets en cours très prochainement. "Aujourd'hui, je me dois de vous donner des nouvelles mais aussi pour les dirigeants de RMC Découverte qui ont décalé les tournages de l'émission qu'on est en train de tourner et qu'on va reprendre le 13 juin, en Bretagne", a-t-il déclaré.