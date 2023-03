"C'était presque pire" : Camille Lacourt avec son ex-Valérie Bègue, leurs vacances douloureuses révélées

Camille Lacourt a pris sa retraite de nageur après une carrière des plus réussies. Mais d'après lui, il n'a pas remporté tous les prix qu'il aurait voulu rafler. S'il a été champion du monde en 2011 et 2013, l'année entre les deux lui a joué des tours. Et ce n'était pas n'importe laquelle puisqu'il s'agissait des Jeux Olympiques de Londres. Cette année-là, Camille Lacourt n'affronte pas la compétition de la meilleure des manières : "Je sais que j'arrive un peu en méforme et le couperet tombe, je finis 4ème avec une course vraiment pas satisfaisante. J'espère encore gagner donc je me mens un peu à moi-même donc le retour du bâton est encore plus violent" raconte-t-il dans une interview à coeur ouvert pour Brut.

S'il avait déjà évoqué la raison pour laquelle il n'avait pas assuré (il était trop amoureux de Valérie Bègue d'après ses propres dires), Camille Lacourt n'était jamais vraiment revenu sur la suite et la période compliquée et éprouvante qui a suivi cette défaite : "C'est juste après cette compétition que ça devient compliqué. On a souvent des vacances après des grandes échéances internationales et là, pendant 15 jours/3 semaines, on se retrouve avec notre peine, notre déception, notre humiliation. On se sent seul même si on est très entouré. J'avais l'impression que la défaite, je la trainais, et que tout le monde la voyait en moi."

Pour son break amplement mérité tout de même, Camille Lacourt part "en famille" avec Valérie Bégue, sa chérie enceinte à l'époque de leur fille Jazz, aujourd'hui âgée de 10 ans. Sauf que les vacances ne se passent pas du tout comme prévu : "C'était presque pire parce qu'on était dans un endroit où c'était super beau, il y avait plein de gens qui m'aimaient tout autour de moi, et malgré ça, j'avais juste un grand vide en moi." Ce mal-être lui fait prendre conscience de la situation et le fait réagir : "Un beau matin, je me suis réveillé en me disant 'bon, ça suffit maintenant'."