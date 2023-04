"C'était une épreuve" : Cette drôle d'anecdote de Florent Pagny au sujet de Johnny Hallyday

Florent Pagny est un battant. Un mois après l'annonce de la récidive probable de son cancer dans Sept à huit sur TF1, le chanteur est revenu sur son combat contre la maladie sur le plateau de 20h30 le dimanche, présenté par Laurent Delahousse . L'artiste en a profité pour assurer la promotion de son livre Pagny par Florent, qui sortira mercredi 5 avril 2023 dans les librairies. Dans ce dernier, le musicien consacre un passage à Johnny Hallyday , son ami de scène. Le présentateur Laurent Delahousse en a profité pour rappeler la fois où le mari d'Azucena est arrivé en retard au concert du rockeur, au Parc des Princes, en 2023, et que c'était un peu tendu avec le rocker...

"Vous arrivez en retard, vous n'arrivez pas à positionner vos...", détaille le présentateur télé, avant de se faire couper la parole par Florent Pagny. "Ça c'était passé bien avant", a-t-il commencé, avant d'ajouter qu'il avait déjà eu l'occasion de chanter avec le défunt mari de Laeticia Hallyday et que l'exercice n'était pas toujours simple. "Chanter avec Johnny, c'était une épreuve, c'était sympa", a-t-il enchaîné. Et de conclure : "C'est quelqu'un qui d'un seul coup, était fier d'avoir quelqu'un capable d'être à son niveau. Jamais meilleur, parce qu'on ne sera jamais meilleur que Johnny".

Florent Pagny annonce la récidive de son cancer

Le coach emblématique de The Voice sur TF1 est revenu sur son combat contre la maladie. À 61 ans, Florent Pagny a confirmé sur le plateau de 20h30 le dimanche, la récidive de son cancer. Après une rémission en 2022, un nouveau ganglion est apparu il y a quelques mois. "Ça avait super bien marché, c'est juste que j'ai fait un peu le con pendant quatre, cinq mois et il y a pu avoir cette rechute qui est arrivée il y a un mois et demi" a-t-il confié à Laurent Delahousse avant d'expliquer "le cycle de l'immunothérapie".

"Ce que j'aurais dû prendre un peu plus a une valeur de 4 mois et moi au cinquième mois, une nuit, ça s'est déclenché, j'ai toussé toute la nuit. (...) Les médecins français m'ont demandé de rentrer tout de suite. On parlait de biopsie, il n'y a même pas eu de biopsie parce que finalement je suis rentré tout de suite", a-t-il avoué au présentateur télé de France 2. Le chanteur a confié qu'il allait "bien", même si cette nouvelle est un nouveau coup de massue. "De toute façon, je serai toujours sous le contrôle avec cette immunothérapie que je ne lâcherai plus. Je ne ferai pas deux fois la même bêtise. Je vais devoir l'organiser et la suivre pendant quelques années" a-t-il conclu.