"C'était vraiment pas gentil..." : Loana blessée par Matthieu Delormeau dans TPMP People

C'est le plus grand drame de sa vie. À 44 ans, Loana n'a toujours pas trouvé l'amour. Invitée sur la plateau de TPMP People le 16 avril 2022 face à Matthieu Delormeau, l'ancienne candidate de Loft Story a été interrogée sur sa vie amoureuse et a confié être heureuse sur une échelle de "7 sur 10". Alors quels sont les trois points qui lui manque tant pour être pleinement épanouie ? L'amour bien sûr.

Sans filtre, Matthieu Delormeau a alors tenté lancé une remarque acerbe à la jolie blonde. Sous-entendant que Loana était peut-être le problème si sa vie amoureuse n'était pas florissante, il lui a demandé : "Est-ce que, tu connais la phrase, qui n'est pas méchante, qui dit que quand on rencontre quelqu'un et qu'on se dit ': C'est un connard', la deuxième 'c'est un connard', la troisième, pareil... Peut-être qu'à la dixième, on peut se dire que la mauvaise personne, c'est soi-même ?"

C'est vachement sympa ça...

Choquée par les propos de l'animateur, Loana est restée sans voix, incapable de répondre. "C'est vachement sympa ça...", a ajouté un chroniqueur, gêné. "Non mais est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire sur toi ? Tu es jeune, tu es jolie, comment tu expliques que tu ne trouves pas l'amour ?", a renchéri Mathieu Delormeau qui a pris soudainement conscience de l'ambiance très tendue sur le plateau. "Parce que je suis une connasse ?", a répondu Loana avant que Matthieu Delormeau ne la rejoigne pour la réconforter.

"Mais non, oh bébé c'est pas ce que j'ai dit !"a ajouté Matthieu Delormeau. "Ah non non c'était vraiment pas gentil. Non non j'ai pas dû aimer là", a confié l'amie d'Eryl Prayer, qui semblait au bord des larmes. "Non mais c'était une image de psy pour dire que parfois il faut se remettre en question pour se dire peut-être il y a quelque chose de moi qui fait en sorte que...", a tenté de se rattraper Matthieu Delormeau. "Oui j'attire des mecs de merde mais ça voilà c'est tout", s'est désolée Loana. "Oui mais tu as bien compris que je ne traitais pas de connasse. Quand même ! Je te connais depuis plus de vingt ans...", a conclu l'acolyte de Cyril Hanouna.

Sincère, Loana s'est souvenenue, nostalgique, de la seule histoire d'amour qui l'a rendue vraiment heureuse : "La dernière fois, ça devait être en 2003 avec un homme vrai, sincère et qui m'aimait vraiment, s'est-elle souvenue. (...) J'ai été heureuse et je l'ai quitté, malheureusement. Et depuis, ça a été ma malédiction de ne plus jamais être amoureuse..." Espérons que la belle Loana trouve enfin l'homme qui la rendra véritablement heureuse...