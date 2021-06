Loana en danger ? Ses fans inquiets de son absence, Eryl donne de ses nouvelles

Pour rappel, en mai dernier, Loana avait annoncé qu'elle venait de s'acheter une voiture sans permis à Lyon. Elle comptait la ramener au Lavandou chez Eryl avant de partir avec en périple à travers la France. Une aventure qu'elle avait promis de filmer en live. Pourtant, la blonde de 43 ans n'a pas donné de nouvelles depuis le 25 mai dernier, après avoir révélé sa mésaventure avec son véhicule. "Coucou mes loulous. Et voilà les choses qui arrivent quand nous sommes en voiture. Et bah j'ai crevé. Voilà donc je me retrouve sur le bord de la route avec Titi et on attend la dépanneuse, on est en plein cagnard, on repartira peut-être un peu plus tard. Donc voilà j'étais à 3 km de Montélimar là où je devais aller, ça fait un peu râler, il me sera tout arrivé ! Mais bon ce sont les aléas du périple", avait-elle notamment déclaré. Les internautes ne savaient donc pas si elle avait pu commencer son road-trip ou si elle était en bonne santé.

Il faut dire que Loana les a inquiétés ces derniers mois. Après avoir été violentée par son ex Fred Cauvin selon ses dires, elle a fait des séjours en clinique psychiatrique et plus récemment à l'hôpital car elle a eu la Covid-19.