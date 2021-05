Loana, déjà un pépin pendant son improbable périple : "Il me sera tout arrivé !"

Alors que tout le monde suivait les aventures du road trip de Loana dans le Sud de la France, la jolie blonde a dû faire face à son premier gros pépin en voiture. Alors qu'elle n'était plus qu'à quelques kilomètres de Montélimar, sa destination du jour, l'ancienne gagnante de Loft Story a été victime d'une crevaison sur l'un des pneus de sa voiture sans permis.

"Coucou mes loulous. Et voilà les choses qui arrivent quand nous sommes en voiture. Et bah j'ai crevé. Voilà donc je me retrouve sur le bord de la route avec Titi et on attend la dépanneuse, on est en plein cagnard, on repartira peut-être un peu plus tard. Donc voilà j'étais à 3 km de Montélimar là où je devais aller, ça fait un peu râler, il me sera tout arrivé ! Mais bon ce sont les aléas du périple."

Arrêtée sur le bas côté de la route, Loana attend désormais une dépanneuse qui viendra remorquer son véhicule pour le conduire au garage. "J'attends la dépanneuse on va faire réparer Titine je vais aller dormir à la maison que j'avais louée et puis on repartira peut-être avec un peu de retard mais bon c'est pas très grave on a pas d'horaires. Je vous tiens au courant le plus rapidement possible", a-t-elle expliqué sur Instagram.