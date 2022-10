"Ça a dérapé..." dans Danse avec les stars : un ex-collaborateur balance sur les couples formés en off

Participer à Danse avec les stars en fait rêver plus d'un ! Mais un tel programme n'est pas à la portée de tous. En plus des entraînements intensifs et du stress des prime chaque semaine, les candidats mais aussi les danseurs professionnels du concours de TF1 sont confrontés à diverses tentations... Car comme le souligne Guillaume Genton dans le Morning sans filtre sur Virgin Radio ce jeudi 6 octobre 2022, une danse peut être sensuelle et mener à d'autres activités en duo...

"J'ai travaillé sur l'émission pendant des années, lance le chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8). Je peux vous dire qu'il y a des personnalités ou des danseurs, qui sont en couple ou qui sont mariés et ça a dérapé." Des rapprochements qu'il explique par la suite : "Tous les ans il y a ça. Parce que, en fait, vous passez sept heures par jour collés dans une salle de danse..." Il est vrai que l'expérience Danse avec les stars crée des liens forts entre les candidats et leurs danseurs.

Présente également au micro de Virgin Radio, notre Miss France 2022 Diane Leyre révèle qu'elle ne pourrait "jamais laisser [son] mec" participer à une telle émission. Et d'ajouter que cela va dans les deux sens : "Si j'étais en couple, par respect pour mon mec, je ne le ferais pas. Parce que, effectivement, même si je sais me contrôler, le fait d'être collé, corps à corps, comme ça, ça me mettrait mal à l'aise par rapport à mon chéri." Des propos que Guillaume Genton comprend aisément. "C'est L'île de la tentation, Danse avec les stars !", poursuit-il, fier de sa comparaison.