"Ça fait très mal" : Marie-Sophie Lacarrau se livre en détails sur son infection rare

Impossible d'imaginer que ce serait si long, si douloureux

Le diagnostic finit par tomber. Marie-Sophie Lacarrau est atteinte de "kératine amibienne", une maladie rare qui touche moins de 100 personnes par an France : "C'est une infection de la cornée par des amibes, des parasites présents dans l'eau du robinet. La combinaison fatale a été : lentille et eau du robinet. Une fois sur l'oeil, la lentille fait couvercle et les parasites s'installent, attaquent. Cette maladie de l'oeil est classée comme rare et sévère." Malgré les soins, la maman de Malo et Tim affirme avoir "beaucoup souffert" : "Vous avez l'impression d'avoir des graviers ou des bouts de verre dans l'oeil. La douleur irradie dans la tête et dans les dents. Impossible d'imaginer que ce serait si long, si douloureux, avoue-t-elle. Quand elle dysfonctionne, votre cornée se gorge d'eau et elle éclate. Ça fait très, très mal. Je suis aussi passée par là. C'était une sale période."

Après deux premiers mois passés dans le noir, le traitement commence à faire effet et Marie-Sophie Lacarrau voit la situation s'améliorer : "Il a fallu réhabituer mon oeil à la lumière, le rééduquer. Au départ je portais des lunettes de soleil puis j'ai commencé à les enlever. Mon oeil a repris ses habitudes avec une lumière environnante. Il l'accepte désormais" précise-t-elle. C'est donc en pleine forme et avec l'aval du corps médical qu'elle s'apprête à reprendre sa place qui lui a tant manquée : "Quand on est frappé par une telle épreuve, ça coupe les jambes et soit on plonge, soit on rebondit plus haut. Moi, je rebondis plus haut. Aujourd'hui, je me sens plus forte et bourrée d'énergie. J'ai toujours été sereine. Là, je reviens encore plus zen." Son public l'est au moins tout autant qu'elle désormais !