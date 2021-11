Marie-Sophie Lacarrau, maman heureuse avec ses deux fils au Parc des Princes

Les Bleus vont s'envoler en direction du Qatar dans environ un an. L'équipe de France va remettre son titre en jeu lors de la Coupe du monde, qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022. En marquant huit buts contre le Kazakhstan, les protégés de Didier Deschamps se sont effectivement qualifiés pour la prochaine étape, le 13 novembre 2021, au Parc des Princes de Paris, sous le regard de plus de 45 500 spectateurs installés en tribunes. Parmi la foule en délire, quelques célébrités, amatrices de sport, avaient fait le déplacement jusque dans le seizième arrondissement de notre capitale.

Karl Olive, le maire de Poissy, a effectivement croisé, ce soir-là, notre ministre de la justice et garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti ainsi que Patrick Puydebat et sa compagne Caroline, Anne-Claire Coudray et son chéri Nicolas Vix, Bernard Pivot, Véronique Rabiot, la mère d'Adrien Rabiot, Tiziri Digne et son fils Inahaya, Delphine Chanéac et son fils Ethan, Sylvie Tellier, Chloé de Launay, la chérie de Karim Benzema, ainsi que Marie-Sophie Lacarrau et ses fils Tim et Malo. Une sortie en famille bien méritée pour la journaliste, nouveau pilier du journal de 13h de TF1 depuis quelques mois.

On a accepté de changer de vie

Marie-Sophie Lacarrau a épousé Pierre Bascoul - le directeur-fondateur de Nolita Prod - à Auriac-sur-Vendinelle le 12 août 2006. Ils ont eu deux fils ensemble, Malo, 18 ans et Tim, 13 ans, dont l'un a hérité de la large crinière de maman. Résidant à Toulouse, la petite famille a pris la décision, à l'unanimité, de déménager à Paris quand l'animatrice a été sélectionnée pour succéder à Jean-Pierre Pernaut. "C'était une sacrée décision à prendre et qui a engagé toute la famille, expliquait-elle à Télé Loisirs. On a accepté de changer de vie. Bien sûr, ce n'est pas exceptionnel. Il y en a plein qui font ça, je ne cherche pas du tout à m'apitoyer sur mon sort mais il a fallu faire un choix. On a renoncé à pas mal de choses, on a renoncé à une certaine qualité de vie qui comptait pour nous." L'avantage, c'est que le Parc des Princes est désormais à deux pas...