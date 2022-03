"Ça me coûte mais..." : Tomer Sisley se confie sur sa lutte acharnée pour un corps de rêve

La saison 4 de la série Balthazar débarque sur les écrans ce soir à 21h10 sur TF1. L'acteur Tomer Sisley reprendra le rôle de l'excentrique médecin légiste alors que les téléspectateurs découvriront Constance Labbé dans le rôle du Capitaine Camille Costes qui aura la lourde tâche de faire oublier le départ d'Hélène de Fougerolles.

A 47 ans, Tomer Sisley n'a plus vraiment le droit de négliger son corps. La tête d'affiche de la série qui cartonne est même un véritable bourreau de travail lorsqu'il s'agit d'entretenir son physique. Pour L'Equipe, il s'était confié à propos de sa routine sportive et le rapport qu'il entretient avec son corps qui est aussi son outil de travail. Il avait alors expliqué : "Je suis donc très à l'écoute de mon corps. Je ne prends jamais d'antidouleur par exemple, je veux savoir où mon corps en est et la douleur le dit."

Le comédien né en Allemagne est fier de pouvoir raconter que ce travail paye et lui permet d'exercer son métier dans des conditions parfois étonnantes : "Avant un tournage, à Prague, je m'étais fracturé l'épaule à trois endroits différents. La planète entière, notamment le chirurgien privé du président tchèque, m'ordonnait d'immobiliser mon bras. J'ai répondu : 'Expliquez-moi juste quels mouvements je dois éviter', et j'ai tourné avec le bras qui pendait. Un mois plus tard, un spécialiste en France m'a dit : 'Je n'ai jamais vu quelqu'un se remettre d'une fracture aussi rapidement'. (...) Mais je n'incite personne à faire la même chose, il faut très bien connaître son corps pour ça et moi, parce que j'ai fait une tonne de sport, j'ai l'habitude."

La star de Largo Winch, est également revenue sur les difficultés à entretenir son corps et en particulier la pratique de la musculation. "Je le fais proprement parce que je considère que ça fait partie de mon taf, mais ça me coûte. Ça, et manger des haricots verts et des blancs d'oeufs", a–t-il confié à L'Equipe avant d'affirmer qu'il compte bien, finir sa vie comme Marlon Brando : en se nourrissant de Kinder. Pour mot de la fin, la star a quand même tenu à rassurer ses fans sur le ton de l'humour : "Mais je n'ai pas dit que j'allais arrêter tout de suite, hein, vous allez les voir encore un peu, mes abdos."