Diaporama "Ça me coûte mais..." : Tomer Sisley se confie sur sa lutte acharnée pour un corps de rêve

Tyler Perry, Scott Stuber, Jennifer Lawrence, Tomer Sisley, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, Kid Cudi, Himesh Patel, Adam McKay, Ron Perlman et Kevin J. Messick - Les célébrités arrivent à la première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York, le 5 décembre 2021.

Tomer Sisley, ses enfants, Liv Shaya et Levin, sa femme Sandra et son fils Dino - Arrivées des people à la manifestation de soutien à la famille de Sarah Halimi sur la place du Trocadéro à Paris le 25 avril 2021. © Cyril Moreau/Bestimage

10 / 13

Exclusif - Tomer Sisley et sa femme Sandra Sisley au premier goûter des étoiles au profit de l'association AMSAK à l'Orangerie au Jardin d'acclimatation à Paris, France, le 1er mars 2020. AMSAK a pour vocation d'aider les enfants en difficulté dans le monde entier et plus particulièrement en France, en Angleterre et en Afrique. Ses domaines d'intervention sont l' Education, le Sport, la Santé, le Développement, l' Humanitaire et le Social. © Rachid Bellak/Bestimage