"Ça pendouille un peu" : Cindy Lopes bientôt opérée ? Elle se confie

C'est en 2009 que les adeptes de Secret Story découvraient Cindy Lopes. La plantureuse candidate au caractère bien trempé s'était vite imposée comme l'une des figures de la saison 3 du programme. Les téléspectateurs le lui avaient d'ailleurs bien rendu puisqu'elle avait fini à la troisième place, derrière Emilie et Jonathan. Treize ans plus tard, Cindy Lopes n'a rien perdu de son franc-parler. Invitée sur le plateau de L'instant de Luxe 2.0, la comédienne n'a pas hésité à évoquer ses envies de changement physique à l'approche de la quarantaine : "J'aimerais bien me refaire les seins parce qu'ils sont trop gros c'est pas possible, regardez-moi ça" a-t-elle lancé à Jordan de Luxe. La poitrine n'est pas la seule chose que Cindy Lopes voudrait modifier dans son apparence : "J'aimerais bien me refaire l'ovale du visage. J'ai l'impression que ça pendouille un peu".

Hors de question pour Cindy Lopes d'abuser de quoique ce soit : "Les injections qui nous font ressembler à des poupées gonflables, je ne peux pas" admet-elle cash. En attendant de passer le cap, elle réfléchit sérieusement à se faire réduire la poitrine. Son projet ? Passer d'un "bonnet F à un bonnet D". L'opération aurait même déjà eu lieu si un certain coronavirus n'était pas passé par là : "J'y avais pensé mais avec la Covid-19, je n'ai pas fait. Il y a quand même plus grave à l'hôpital".

SI Cindy Lopes admet que réduire son tour de poitrine serait "dommage" pour ses partenaires, l'important reste qu'elle est le dernier mot : "C'est moi qui décide". Pour l'heure, pas de conjoint à l'horizon. D'ailleurs, Cindy Lopes a pris une décision radicale : "Il y a quand même une pression sociale de dire aux femmes qu'il faut vivre avec un homme. Personnellement, je n'ai pas du tout envie. J'ai plein de copines qui sont divorcées, séparées, qui préfèrent rester chez elles, seules, et ne pas vivre avec un mec. Moi je ne veux pas. Je veux bien chacun chez soi mais je ne veux pas qu'un garçon vive chez moi." Les intéressés sont prévenus.

