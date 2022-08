"Cela a révélé des forces en moi" : Julia Minkowski, la compagne de Benjamin Griveaux, cash sur le scandale

A 41 ans, Julia Minkowski saute le pas. Elle utilise désormais son sens des mots en dehors des palais de justice pour les coucher sur le papier avec un premier roman ; elle avait auparavant publié L'Avocat était une femme écrit avec l'aide de la journaliste Lisa Vignoli. Et, si elle a toujours aimé la lecture grâce à une mère enseignante, il lui a fallu des années avant de prendre la plume. Les aléas de la vie lui ont offert un accélérateur de maturité qu'elle reconnait volontiers.

Interrogée par Gala pour la sortie de son livre Par-delà l'attente (JC Lattès, disponible depuis le 24 août), Julia Minkowski a évoqué le cheminement qui l'a amenée à rédiger son ouvrage. "Je suis admirative des jeunes qui se lancent. Il faut avoir une certaine maturité pour se mettre en danger car on glisse toujours un peu de soi dans ses personnages", dit-elle. Et alors que le magazine lui demande si l'affaire Benjamin Griveaux, du nom de son compagnon, a été une épreuve lui offrant un peu plus de maturité et de recul, elle répond : "Ça a peut-être joué, je ne sais pas. Cela a en tout cas révélé des forces en moi. Et puis, le voir tenir le coup ainsi [il a cependant décidé de retirer sa candidature à la mairie de Paris après ses échanges avec une autre femme, ndlr], sans sombrer dans la dépression, ni vaciller, m'a confortée sur le fait que je pouvais compter sur lui quoi qu'il arrive et m'a donné plus de force encore."

Malgré le scandale et l'humiliation, Julia Minkowski a fait de cette épreuve une force et ses liens avec son compagnon se sont même ressoudés avec le temps. D'ailleurs, depuis qu'il a quitté la vie politique, leur vie de famille a changé. Monsieur a notamment pris le relais auprès de leurs trois enfants pour que madame puisse avoir plus de temps pour écrire. "Juste retour des choses", ne manque-t-elle pas de dire. Moins pris par le travail, Benjamin Griveaux a pu écouter les craintes de sa compagne et la rassurer pendant son processus d'écriture. Et, bonus, il a eu la chance de lire avant tout le monde les quatre premiers chapitre de son livre désormais accessible à tous les lecteurs.

