"Cela peut paraître barbare" : Carla Bruni, sa mère de 93 ans lui a transmis un secret de beauté un peu rude

Des beautés de mère en fille. Le charme de Carla Bruni n'est plus à prouver, puisqu'elle défile depuis de nombreuses années pour les plus grands et qu'elle reste une icône internationale de la mode. Mais d'où lui viennent donc ces si jolis traits ? Pas de secret, pas de mystère : sa maman Marisa Borini, a qui elle ressemble comme deux gouttes d'eau, y est pour beaucoup. La pianiste concertiste lui a transmis ce visage d'ange. Même sourire, mêmes yeux clairs... en guise de preuve supplémentaire, une photographie partagée par le top sur les réseaux sociaux le samedi 7 janvier 2023.

Sur cette image, on voit le visage de Marisa dépasser de l'eau d'une piscine. Troublante ressemblance, toujours, avec Carla Bruni. "Voici ma mère, 93 ans, écrit l'épouse de Nicolas Sarkozy. Dans notre famille, nous sommes des adeptes de l'eau froide : bains et douches glacées quotidiens. Il semblerait que le froid soit un bienfait pour l'organisme tout entier et l'énergie que l'on ressent après avoir pris sa douche à l'eau froide est étonnante. Avez-vous déjà essayé ? Cela peut paraître barbare (surtout en plein hiver) mais on en ressort totalement revitalisé... essayez pour voir. Bon week-end à vous toutes et à vous tous chers amis." La chaleur italienne... sauf quand il s'agit de piquer une tête !

Son rapport à la musique reste pour l'instant très spontané et naturel

Pour savoir si Carla Bruni a transmis cette beauté en héritage à sa fille Giulia, il faudra malheureusement s'armer de patience. Le mannequin refuse catégoriquement de montrer le visage de sa petite ado de 11 ans sur les réseaux sociaux. Personne ne sait, donc, à quoi elle ressemble. On sait simplement qu'elle a les cheveux très longs et qu'elle commence, déjà, à emprunter les vêtements de maman. Quant à la passion du chant, il semblerait que le domaine lui plaise. "Nous avons nos moments de partage, mais son rapport à la musique reste pour l'instant très spontané et naturel, expliquait Carla dans les colonnes du magazine Point de vue. Elle ne joue pas encore d'un instrument, je lui laisse choisir ce qu'elle veut." L'avenir nous le dire...