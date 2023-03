"Comme s'il me faisait un cadeau" : Leonardo DiCaprio a humilié Elodie Gossuin, cette soirée qu'elle n'oubliera pas

La vie d'Elodie Gossuin a pris un autre tournant le 9 décembre 2000. Ce jour-là, en direct du Grimaldi Forum à Monte-Carlo, la mère de famille aujourd'hui âgée de 42 ans a été élue Miss France 2001. Ainsi, elle s'est rendue à de nombreux événements et a rencontré plusieurs personnalités, parmi lesquelles Leonardo DiCaprio. Mais l'acteur de 48 ans l'a vite fait se sentir humiliée.

On peut dire que la carrière de Leonardo DiCaprio a explosé à la suite de son rôle dans Titanic de James Cameron, en 1997. Bien qu'il avait déjà une carrière auparavant, c'est le personnage de Jack Dawson qui l'a véritablement fait connaître du grand public. Bon nombre aurait aimé croiser la star qui laisse peu de personnes insensibles à son charme. Elodie Gossuin a eu cette chance. Enfin, si on peut appeler cela de la chance car elle n'a pas du tout bien vécu leur rencontre.

A l'occasion d'un hors-série du magazine Ici Paris dédié au centenaire de Miss France (en 2020), l'ancienne reine de beauté s'était confiée sur le sujet. L'occasion de découvrir que la belle blonde qui était âgée de 19 ans à l'époque avait tapé dans l'oeil de Leonardo DiCaprio. Ce dernier a en effet tenté sa chance, mais ses manières sont loin d'avoir fait mouche. "C'était dans une soirée. Il est venu me dire qu'il dormait à l'Hôtel de Crillon et m'a donné le numéro de sa suite comme s'il me faisait un cadeau. J'ai pris cette invitation comme une insulte. Je me suis sentie humiliée et je lui ai dit qu'il se trompait de personne. J'aurais peut-être passé une super nuit d'amour, mais je ne regrette pas d'avoir dit non", s'était-elle souvenue.

Elodie Gossuin "fière de ne pas avoir été une de plus"

Cette soirée, Elodie Gossuin l'avait déjà évoquée en 2014 dans Touche pas à mon poste. Elle avait précisé que, bien qu'elle n'était pas mariée à Bertrand Lacherie à l'époque, elle n'était "pas une fille facile". "Donc je n'y suis pas allée", a-t-elle poursuivi, ajoutant qu'elle était "fière de ne pas avoir été une de plus". Ce n'est pas un secret, l'acteur a souvent été aperçu en très bonne compagnie.

Elodie Gossuin a quant à elle une vie plus rangée. Depuis plusieurs années, elle file le parfait amour avec Bertrand Lacherie. Elle l'a épousé en 2006 et ensemble, les tourtereaux ont eu Jules et Rose (nés en 2007) et Léonard et Joséphine (nés en 2013). Une jolie famille sur laquelle elle se confie souvent.