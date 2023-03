"Coup de torche dans le visage" : Judith Godrèche et son ex-mari Dany Boon ont dû affronter une terrible épreuve

Ce 23 mars, Judith Godrèche célèbre ses 51 ans. La Désenchantée, Bimboland, L'Auberge espagnole, France Boutique, Potiche... Celle qui a fait débuts fracassants au cinéma dans les années 1980, enchaînant les rôles et les succès, se fait aujourd'hui plus discrète. En 2015, elle s'installait ainsi à Los Angeles pour quelques mois, avec ses deux enfants, sa fille Tess (née en avril 2005, fruit de ses amours avec Maurice Barthélémy) et son fils Noé (né en septembre 1999 de son ancien mariage avec Dany Boon). Avec Dany Boon, elle a vécu une histoire très forte marquée notamment par un évènement terrible, l'agression de l'acteur et réalisateur en 2002. Un incident qu'ils ont géré à deux, comme elle le confiait à Thierry Ardisson.

En juin 2002, elle était ainsi l'invitée de l'Homme en noir dans Tout le monde en parle, quelques mois après l'agression de son célèbre époux, dont il a été victime sur l'autoroute "coup de torche dans le visage", et dix points de suture, comme affirmé par Thierry Ardisson. À cette époque, Judith Godrèche, en promo pour l'Auberge espagnole, est questionnée par l'animateur, qui se demande si leur relation a souffert de ce terrible évènement. "Non, pourquoi ?", révèle-t-elle. Très légère, et pudique, elle dit en revanche regretter quelque peu que son histoire soit devenue médiatisée, "ça nous appartient plus, je sais pas si j'ai envie de voir ma vie...", cette image de "couple idéal" était visiblement compliquée à porter. "Par moment ça va pas, ça va bien, je vais pas vous raconter, j'ai pas envie d'avoir à jouer cet espèce de truc", a-t-elle admis.

Une séparation il faut la vivre, je ne peux pas passer d'une histoire à une autre

Lèvres coupées, bouche tuméfiée, visage boursouflé à cause des hématomes, Dany Boon était à l'époque obligé de s'alimenter avec une paille, comme le dévoilait Le Parisien. L'humoriste alors âgé de 35 ans avait été agressé vers 2 heures du matin sur l'autoroute du Nord alors qu'il rentrait d'une représentation au Zénith de Lille, par de faux policiers qui en voulaient à sa Mercedes 400S. Le couple soudé avait donc dû affronter ça ensemble. Mais quelques mois plus tard, ils se sont séparés. Une rupture qu'a évoqué Judith Godrèche toujours sur le plateau de Tout le monde en parle, en mars 2003. "On peut s'aimer, on peut vivre des trucs très fortes ensemble, et quoi qu'il se passe, c'est le père de mon fils", avait-elle déclaré, vivant cette fin d'histoire avec une certaine philosophie. Elle avouait ne pas regretter avoir sacrifié sa carrière pour lui, "il ne m'a pas forcée", étant impulsive et très entière. "Une séparation il faut la vivre, je ne peux pas passer d'une histoire à une autre", avait confié la ravissante et talentueuse actrice.