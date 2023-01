"De la mousse qui sort de la bouche" : Olivia Gayat (Familles nombreuses), son fils victime de graves convulsions

Au cours du week-end, Olivia Gayat a souhaité revenir sur un événement qui l'a beaucoup marquée survenu à la fin du mois de décembre, la veille de Noël. Il concernait son fils Kayden (2 ans), lequel a été très souffrant jusqu'à être victime d'une grosse crise.

"Pour avertir, prévenir, et informer, car ça m'est arrivé le 24 décembre dernier et ça m'a traumatisée : la convulsion. Le 24 décembre, donc le jour du réveillon, mon petit coeur était malade. Ça faisait déjà quelques semaines qu'il était malade, sous antibiotiques, etc. Du coup, il avait de la fièvre et une rhino-pharyngite également", a-t-elle expliqué en story Instagram. L'une des figures de Familles nombreuses, la vie en XXL a donc naturellement consulté pour aider son fils à se remettre. Et en sortant du cabinet de chez le médecin, ce fut "l'horreur totale". "Je vois mon fils crispé, les mains vers le visage, les yeux qui palpitent vers le haut, en train de trembler de partout, et de la mousse qui sort de la bouche. [...] Il convulsait, il était en train de trembler", a-t-elle détaillé. Face à cette scène, Olivia Gayat avoue avoir "eu la peur de (sa) vie". Et de confier : "J'ai cru perdre mon fils".

Fort heureusement, les pompiers sont rapidement intervenus pour calmer le petit garçon. Et depuis, Kayden va beaucoup mieux. Il a même pu partir sans encombre sur l'île de la Réunion avec toute sa famille pour des vacances inoubliables - et marquées par l'hospitalisation d'Olivier Gayat. "Le voyage à la Réunion lui a fait un bien fou, il était en forme tout le séjour", a rassuré sa maman. "Là, malheureusement, depuis que nous sommes rentrés, il est retombé malade, il a une rhino-pharyngite et trachéite. Il est sous antibiotiques mais franchement il est en forme !".

Rappelons que la jolie brune a accueilli son premier enfant avec son chéri de longue date Sorachadi, qu'elle a épousé le 30 mars 2022 lors d'une union religieuse. Les amoureux envisagent désormais d'organiser une nouvelle cérémonie "d'ici un ou deux ans".