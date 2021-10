"Depuis le début, on ne se sent pas !" : Namadia (Koh-Lanta) cash sur Alix (EXCLU)

Après son élimination surprise lors du premier conseil de la tribu réunifiée de Koh-Lanta, La Légende, Namadia quitte définitivement l'aventure. En effet, l'ancien membre des Korok rouges a échoué lors de son affrontement face à Coumba sur l'île des bannis. Namadia rejoint alors la résidence du jury final. L'aventure, c'est terminé pour lui et c'est aussi l'occasion de se livrer sans filtre et avec son humour tant apprécié par les téléspectateurs auprès de Purepeople.com.

Comment avez-vous vécu votre élimination face à Coumba sur l'île des bannis ?

C'était un duel vraiment pas évident. Coumba, ce n'était pas l'adversaire que j'aurais souhaité. Mais c'est le jeu, quand il faut y aller il faut y aller. Ce n'était pas facile. Après, je n'ai pas mal vécu ma défaite, je l'ai prise comme un lot de consolation. Je me suis dit : "Si ce n'est pas moi, c'est Coumba." J'espère qu'elle pourra aller au bout et revenir dans l'aventure. Si c'est le cas, c'est comme si une partie de moi revenait aussi. Donc perdre contre Coumba, je l'ai mieux pris que si j'avais perdu face à l'une des filles qui m'a éliminé. Je l'aurais eu mauvaise je pense.

Avant d'atterrir sur cette île, vous avez été éliminé au premier conseil de la tribu réunifiée. Pourquoi avez-vous protégé Alexandra ?

Tout simplement parce que je m'entendais très bien avec elle, on discutait beaucoup ensemble. Je ne me voyais pas du tout l'éliminer. Avant d'aller au conseil, Jade m'a proposé de voter plutôt contre Alexandra et j'ai dit non. Je ne pensais pas du tout qu'elle aurait voté contre moi. C'est la dernière personne que j'imaginais faire ça. Vraiment une grosse surprise pour moi.

Comprenez-vous son explication ?

Alors il faut savoir quelque chose d'abord : Clémence a proposé à Alix et Alexandra de voter contre Claude. Les filles ont refusé. Je pense qu'il y a les retombées derrière. Éliminer un Claude et éliminer un Namadia, ça n'a pas le même impact. Mais ça, c'est mon avis à moi. Après, le fait que j'avais déjà une voix contre moi, je peux entendre que ça ait joué. Même si je pense qu'avec les trois voix et l'amulette, elles auraient pu faire sortir n'importe qui. Je ne suis pas convaincu par les explications d'Alexandra et Alix. Clémence, elle, n'était pas dans le jeu et ne savait pas ce qui s'était passé. J'avoue que ça m'a fait un peu de peine d'être éliminée par toutes les deux après tout ce qu'on a vécu chez les Rouges, les galères qu'on a traversées etc... J'ai trouvé ça un peu léger mais c'est le jeu.

Pourquoi ne pas avoir envisagé que Clémence cède son amulette d'immunité à l'une des filles ?

Jade m'a dit qu'elle ne le sentait pas finalement, juste avant le conseil. Elle a évoqué l'idée que Clémence cède son amulette à Alix et m'a proposé d'axer les voix contre Alexandra. Et vu le discours de Clémence au retour des ambassadeurs, je me suis dit que même si elle donnait son amulette à Alix, c'est Christelle qui serait visée par les votes. Car c'est elle qui a fait en sorte qu'elle soit éliminée. Je pensais à une vengeance. Moi, à aucun moment je ne me suis senti en danger. Et dans Koh-Lanta, c'est là qu'on est justement en danger.

Avez-vous eu des explications depuis ?

J'ai pu discuter un peu avec Clémence. Elle m'a expliqué son choix. Elle a dit avoir proposé Claude mais que face au refus d'Alix et Alexandra, elle s'est tournée vers moi car j'avais déjà une voix contre moi. Elle voulait éliminer un garçon et pas une fille. J'ai trouvé ça dommage parce qu'à ce moment-là, chez les Rouges du moins, on n'est pas du tout dans cette stratégie. D'ailleurs, moi je voulais voter contre Alix mais je n'ai pas été voir les autres pour monter une stratégie.

Vous dites vouloir voter contre Alix car "c'est personnel". Que cela signifie-t-il ?

C'est une question de confiance. Il y avait une alliance fille qu'elle a trahie pour sauver Laurent. Donc demain, elle serait prête à trahir l'un de nous pour quelqu'un d'autre. Il ne s'est rien passé entre nous, mais je me suis dit qu'elle n'était pas fiable sur ce point.

Vous aviez un vote contre vous car vous aviez perdu l'immunité. Quel rôle a joué Phil ?

Phil a bougé. Il fait un mouvement du bras, je bois la tasse et j'ai paniqué. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai perdu l'immunité, ce n'est pas de sa faute à lui. Surtout que Teheiura s'est pris la vague lui aussi et il a tenu. Mon erreur est d'avoir paniqué.

Votre départ au conseil fait pleurer Jade. Comment le vivez-vous ?

Je pense que c'est là que les filles, à savoir celles qui ont voté contre moi, prennent conscience que j'avais une place dans l'équipe. Alexandra le savait un petit peu déjà à mon avis. Jade a été d'autant plus touchée qu'Alexandra vote contre moi. On ne s'y attendait pas. Alix, je ne lui en veux même pas : depuis le début, on ne se sent pas. Il y a des gens avec qui on n'a pas d'atome crochu, c'est la vie.

Laurent aussi a laissé éclater sa peine... Il était votre ami de l'aventure. Vous dites même lors d'un live que vous faisiez des "réunions secrètes" tous les deux. De quoi parliez-vous ?

(Rires) On se retrouvait le soir pour parler de la journée. On échangeait surtout sur ce qui s'était passé ou allait se passer. Par exemple, la dernière discussion était à propos de la réunion des ambassadeurs. On s'est dit : "Si tu y vas, tu fais quoi ? Il faut convaincre Phil, lui dire ci ou ça." C'était surtout des petits conseils. Laurent, c'est mon acolyte.

Que pensez-vous de l'alliance féminine ?

(Rires) Pour moi, honnêtement, Coumba n'avait pas besoin de faire cette alliance féminine. Mais encore une fois, je pense que le téléspectateur n'a pas compris ou fait semblant de ne pas avoir compris. Cette alliance arrange toutes les filles, elles sont toutes contentes de la faire. Donc je ne comprends pas pourquoi on blâme Coumba. Sur les images, c'est très clair. Elle a évoqué l'idée d'éliminer Claude si jamais il se retrouvait en danger face à une fille, c'est tout. Après, quand j'ai entendu ça, j'ai explosé de rire. Coumba éliminer Claude ? Impossible. Peut-être qu'elle le pensait vraiment sur le moment, mais pour moi c'était surtout pour fédérer les filles.

Comment se sont déroulées les retrouvailles en famille, avec votre femme et vos cinq enfants ?

Magnifique ! C'était au top du top. Tout le monde était content. J'ai pu aller chercher mes enfants à l'école. Ils étaient surpris, ils ne savaient pas du tout que je rentrais. C'était un moment exceptionnel, magique.

D'après vous, qui va remporter Koh-Lanta, La Légende ?

J'aimerais que ce soit Jade ou Laurent. Je serais content !

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.