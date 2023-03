"Désolé, je ne peux pas en parler" : Jamel Debbouze, ce sujet qu'il laisse entièrement à sa femme Mélissa Theuriau

On l'a connu sur scène puis sur le petit écran avant de le voir débarquer au cinéma. A 47 ans, voilà maintenant près de trois décennies que Jamel Debbouze fait rire son public. Des spectateurs aussi fidèles que reconnaissants, qui ne rechignent pas à découvrir tous les projets de leur idole. Et autant dire que s'il est aussi bon acteur qu'humoriste et animateur du Marrakech du Rire, il compte désormais une ligne supplémentaire sur son CV : celle de propriétaire de restaurant.

Le Monde est allé à la rencontre de Jamel Debbouze dont le restaurant Dar Mima, situé sur le toit de l'Institut du monde arabe à Paris, a ouvert ses portes en février dernier. Un challenge qu'il a réalisé en hommage à la cuisine de sa mère Fatima Debbouze. "Dar Mima paraît loin de mon métier, mais il ne l'est pas de moi et de mon histoire. Car ce restaurant est en l'honneur de ma mère Fatima, qu'on appelle Mima dans la famille. Il fait écho à la cuisine marocaine de mon enfance" indique Jamel Debbouze.

Au menu, les plats traditionnels et familiaux que l'on trouve au Maroc mais aussi une belle carte des vins qui ravit les clients. Mais ces derniers ne doivent pas dire merci à Jamel Debbouze sur ce coup-là : "Je ne bois pas de vin. Notre sommelier a fait de très bons choix, d'après ce que j'ai entendu de la part des clients ! Il y a des vins d'un peu partout et également du Maroc, où ils sont aussi de grande qualité" rajoute-t-il. Jamel Debbouze en profite pour dévoiler un pan de sa vie privée avec Mélissa Theuriau : "A la maison, c'est ma femme qui achète du vin si on reçoit des amis. Mais entre nous, dans le couple, le vin n'est pas un sujet. Désolé, je ne peux pas en parler."

J'apprends beaucoup à son contact

S'il y a des domaines que Jamel Debbouze ne maîtrise pas contrairement à son épouse, il apporte autant, si ce n'est plus à la journaliste. Dans En aparté, la maman de Léon, 14 ans et Lila, 11 ans avait indiqué qu'elle avait trouvé un parfait équilibre avec l'humoriste. Leur point fort ? La communication : "J'ai rencontré quelqu'un que j'admire énormément, qui continue de m'impressionner par son indépendance d'esprit, par la liberté. J'apprends beaucoup à son contact. On parle beaucoup et on débat. On a des avis parfois, non pas opposés, mais finalement complémentaires. C'est toujours très riche." Comme celui d'Amélie Poulain, le destin des amoureux promet d'être encore fabuleux...