Diaporama : "Désolé, je ne peux pas en parler" : Jamel Debbouze, ce sujet qu'il laisse entièrement à sa femme Mélissa Theuriau

1 / 21 "Désolé, je ne peux pas en parler" : Jamel Debbouze, ce sujet qu'il laisse entièrement à sa femme Mélissa Theuriau

2 / 21 Après l'humour, les séries et le cinéma, Jamel Debbouze s'est lancé dans une nouvelle aventure ! Exclusif - Jamel Debbouze et sa femme Mélissa Theuriau - After show lors du festival "Marrakech du Rire" à Marrakech au Maroc. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

3 / 21 Celle d'ouvrir son propre restaurant Dar Mima sur le toit de l'Institut du Monde Arabe à Paris Exclusif - Jamel Debbouze et sa femme Mélissa Theuriau - J.M Weston organise un vide grenier caritatif au profit de l'association "CéKeDuBonheur", association présidée par Hélène Sy et qui déploie toute son énergie afin d'améliorer la qualité de vie des enfants et adolescents hospitalisés. De nombreux artistes ont répondu présent une fois de plus à l'appel de l'association, le 2 octobre 2016 à Paris. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

4 / 21 Un établissement créé en hommage à la cuisine de Fatima, la maman de l'humoriste, excellente cuisinière Fatima, la maman de Jamel Debbouze avec son fils © instagram

5 / 21 Mais dans ce challenge débuté en février dernier, Jamel Debbouze ne maîtrise pas tout. Notamment la carte des vins Exclusif - Mélissa Theuriau avec son mari Jamel Debbouze - Fête de clôture du 9ème festival "Marrakech du Rire 2018" au Palais Bahia de Marrakech au Maroc le 15 juin 2019. Monument majeur du patrimoine culturel marocain, le Palais Bahia est un ancien palais du XIXe siècle. Véritable chef-d'oeuvre de l'architecture marocaine, le palais - devenu musée - est l'un des principaux lieux touristiques du pays. Après avoir accueilli un dîner de prestige organisé par la maison de haute-couture Christian Dior en avril 2019, c'est la seconde fois seulement que le Palais Bahia ouvre ses portes à un événement culturel international majeur avec la soirée de clôture de la 9e édition du Festival Marrakech du Rire. © Rachid Bellak/Bestimage (No Web - pour suisse et Belgique) © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

6 / 21 Un domaine qu'il laisse volontiers aux autres, lui qui "ne boit pas de vin" contrairement à son épouse Mélissa Theuriau. C'est d'ailleurs la journaliste qui gère cette partie quand des repas sont organisés chez eux. Mélissa Theuriau et son mari Jamel Debbouze - Première du film "A la belle étoile" au cinéma Le Grand Rex à Paris le 9 février 2023. © Codic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

7 / 21 "A la maison, c'est ma femme qui achète du vin si on reçoit des amis. Mais entre nous, dans le couple, le vin n'est pas un sujet. Désolé, je ne peux pas en parler" a-t-il fait savoir au "Monde" Jamel Debbouze et sa femme Mélissa Theuriau lors de l'avant-première du film "Demain tout commence" au Grand Rex à Paris le 28 novembre 2016. © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

