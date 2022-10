"Elle est belle ma femme" : Amir décontenancé par une surprise de Lital, l'amour au rendez-vous

Grosse surprise pour Amir ce samedi 29 octobre. L'artiste, révélé dans la saison 3 de The Voice, donnait un concert au Zénith de Paris dans le cadre de sa tournée Amir Chapitre 2. Si ce rendez-vous était plein à craquer, ce concert avait un petit goût particulier. Le chanteur de 38 ans a eu la surprise de voir débarquer sa femme Lital. Cette dernière, intimidée mais tout sourire, a trouvé la force de monter sur scène pour rejoindre son homme, ravi de voir que la femme de sa vie était venue le soutenir.

Dans des vidéos publiées sur Instagram (voir diaporama), on voit la jeune femme s'asseoir sur un énorme caisson noir pendant qu'Amir lui chantait Toi, sa main dans la sienne, peinant à sortir les mots après cette belle irruption en plein show. "Elle est belle ma femme", a lancé Amir au public, encore sous le charme de sa moitié après tant d'années passées ensemble. Les surprises n'ont fait que se succéder. Amir a aussi reçu la visite du chanteur Black M et de son papa René-Mikhael. Des retrouvailles familiales chargées en émotion pour celui qui ne s'arrête plus depuis plusieurs mois.