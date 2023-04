"Elle lui aurait fait boire le sang de ses règles" : Carla Moreau visée par des accusations glauques, Kevin Guedj s'insurge !

On lui avait promis des représailles et la voilà en plein dedans... Depuis qu'elle a révélé les raisons exactes de sa rupture avec Kevin Guedj, Carla Moreau est à nouveau sous les feux des projecteurs. Mercredi 12 avril dernier, une vidéo d'elle en train de faire de la sorcellerie a été dévoilée au grand jour et a immédiatement agité toute la Toile. Mais aujourd'hui, ce sont de nouveaux détails qui risquent de beaucoup faire parler. En effet, le blogueur Nabilflix a partagé de nouvelles informations très compromettantes. Kevin Guedj de son côté, a enfin pris la parole...

Si la maman de Ruby (née en octobre 2019) assure ne plus avoir peur des critiques et du chantage, elle ne s'attendait sans doute pas à ce que les moindres détails de la séance de sorcellerie dont elle est au coeur soient dévoilés. Visiblement, l'affaire ne s'arrête pas à de simples incantations. "De nouvelles révélations viennent de sortir par Nabilflix. Carla aurait fait boire le sang de ses règles à Kevin, pour l'ensorceler et tomber enceinte rapidement. Elle aurait aussi imbibé un sucre de sang qu'elle aurait plongé dans un verre de jus de fruit. Elle aurait également fait manger son sang à travers des steaks qu'elle aurait préparé à Kevin !", peut-on lire sur Snapchat. Des informations glauques et très détaillées qui restent pour l'instant de simples suppositions... Pour les internautes, celui qui est derrière tout ça n'est autre que Kevin Guedj lui-même, qui avait récemment promis de lourdes révélations sur son ex-femme. Mais sur ses comptes Instagram et Snapchat, il a immédiatement réagi pour nier en bloc son implication.

"Les gens racontent des conneries. Chacun a le droit de faire des erreurs lorsqu'ils étaient jeunes. Que ce soit bizarre ou pas, moi, personnellement, ça ne me touche pas. Le seul problème, c'est qu'il y a une petite fille de trois ans qui n'a rien demandé dans cette histoire. Internet, ça reste", a-t-il déploré sur Instagram.

Quelques heures plus tard, il s'est emparé de son compte Snapchat pour pousser un énorme coup de gueule et, contre toute attente, défendre Carla. "Vous ne pensez pas aux conséquences que cela peut avoir sur une petite fille de 3 ans ! Si Carla a fait tout ça, c'est parce qu'elle était jeune et qu'elle m'aimait ! (...) Vous ne connaissez pas sa vie, oui elle a fait des conneries, mais elle m'a aussi fait le plus beau cadeau du monde ! Donc même si je ne suis pas d'accord avec 90% de ce qu'elle fait, je la respecterai toujours par rapport à ma fille. Si vous vous en prenez à elle, vous vous en prenez à moi !", a-t-il fulminé. Espérons que se demande d'apaisement soit entendue.

Carla Moreau quant à elle, n'a pas encore réagi...