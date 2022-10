"Elle m'a laissé une deuxième chance" : Pascal Obispo évoque sa belle relation avec Zazie

Une soirée exceptionnelle est prévue ce samedi 29 octobre 2022. Pour la première fois, l'équipe de Taratata a investi le scène de La Seine musicale pour deux heures de show au profit de la recherche contre le cancer. Pour l'occasion, Pascal Obispo ou Zazie ont été conviés. Si aujourd'hui, ils s'entendent bien, l'idée qu'ils soient un jour amis n'était pas dans leurs têtes lors de leur rencontre.

En 2018, Pascal Obispo et Zazie ont accordé une interview croisée à nos confrères de Télé 7 Jours, à l'occasion de la promotion de The Voice. Ils n'ont bien sûr pas échappé à des questions sur leur amitié. Ainsi, les lecteurs ont appris que c'est en 1991 qu'ils se sont rencontrés pour la première fois. "Je venais tout juste de signer dans une maison de disques, Pascal était en cours de signature. J'avais des chansons pour mon premier album, mais je voulais absolument un titre de quelqu'un d'inconnu au bataillon", s'est souvenue la chanteuse de 58 ans. Caroline Molko, la directrice artistique de son label de l'époque, a alors montré de nombreuses cassettes à la chanteuse. "Lui, je n'en peux plus ! Il m'en envoie soixante-quinze par jour... En revanche, il a du talent", avait-elle lancé.

La femme en question faisait référence à Pascal Obispo. Zazie a donc souhaité le rencontrer afin d'éventuellement collaborer avec l'artiste. "Je crois que chacun a trouvé l'autre passablement désagréable...", avait avoué l'interprète de Zen. Une déclaration confirmée par Pascal Obispo qui a ajouté : "Je suis quelqu'un de très maladroit. Sans trop de tact... Ma spontanéité m'a parfois joué des tours, et souvent avec des gens moins intelligents que Zazie. Elle m'a donc laissé une deuxième chance." Et elle a bien fait puisqu'aujourd'hui, ils s'entendent à merveille.

Mais à l'époque, tous deux étaient "tellement pleins d'envie [qu'ils] se la pétaient un peu", s'est justifiée Zazie. "J'en faisais trois caisses, il en faisait deux tonnes", avait-elle ajouté. Pour Pascal Obispo, "c'était un concours de formules, un match de tennis..." Ils se sont finalement retrouvés chez le chanteur pour écouter une soixantaine de cassettes. Mais la chanteuse "n'aimait rien", elle "cherchait la perle". Elle a alors "pris un truc" pour peut-être "faire plaisir" au compositeur. Ils en ont fait du chemin depuis, les anciens Meilleurs ennemis.