Diaporama : "Elle m'a laissé une deuxième chance" : Pascal Obispo évoque sa belle relation avec Zazie

1 / 14 "Elle m'a laissé une deuxième chance" : Pascal Obispo évoque sa belle relation avec Zazie

2 / 14 Exclusif - Zazie et Pascal Obispo - Enregistrement de l'émission "La chanson de l'année" dans les arènes de Nîmes, diffusée en direct sur TF1 © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

3 / 14 Exclusif - Zazie - Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio, animé par G.Genton, D.Leyre, F.Delettres, et diffusé en direct de 6h à 9h30 du lundi au vendredi (séquence enregistrée le 26/09/2022 pour la venue de Zazie) . Paris, le 26 septembre 2022 © Jack Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, Jack Tribeca

4 / 14 Pascal Obispo - 19ème "Diner de la Mode" au bénéfice de Sidaction au Pavillon Cambon Capucines dans le cadre de la Fashion Week de Paris, France. Le 7 juillet 2022. © Rachid Bellak / Bestimage



© Purepeople BestImage, Rachid Bellak

5 / 14 Zazie - Concert gratuit Virgin Radio à Tourcoing à l'occasion du lancement du "Virgin Live Tour", le 16 septembre 2022. © Stéphane Vansteenkiste / Bestimage © Purepeople BestImage, Stéphane Vansteenkiste

6 / 14 Exclusif - Zazie, Pascal Obispo - Backstage de l'émission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022.© Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, Cyril Moreau / Jack Tribeca

7 / 14 Exclusif - Zazie - Backstage de l'émission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, Cyril Moreau / Jack Tribeca

8 / 14 Exclusif - Pascal Obispo - Vernissage de l'exposition photographique de Nikos Aliagas "Regards Miroirs" à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt le 14 avril 2022. © Cyril Moreau/Bestimage



© Purepeople BestImage, Rachid Bellak

9 / 14 Zazie - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, Cyril Moreau / Jack Tribeca

10 / 14 Exclusif - Zazie et Pascal Obispo - Enregistrement de l'émission "La chanson de l'année" dans les arènes de Nîmes, diffusée en direct sur TF1 le 8 juin © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

11 / 14 ZAZIE, HUGUES AUFRAY ET PASCAL OBISPO - POUR REVEILLER LES ESPRITS, UN RASSEMBLEMENT A ETE ORGANISE SUR L' ESPLANADE DU TROCADERO, A L' APPEL DE LA FONDATION DE NICOLAT HULOT ET DES ONG LUTTANT POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT. © Purepeople BestImage

12 / 14 Exclusif - Lilian Renaud, Kendji Girac, Zazie et Pascal Obispo - Backstage - Emission "Bercy fête ses 30 ans - Le concert anniversaire" diffusée le 4 décembre 2015 sur TF1 en prime-time à l'AccorHotels Arena à Paris, le 4 décembre 2015. © Veeren/Moreau/Bestimage



© Purepeople BestImage, Veeren/Moreau

13 / 14 Magazine "Télé 7 Jours", en kiosques lundi 22 janvier 2018. © Purepeople Télé 7 Jours