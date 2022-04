"Elle m'en raconte trop !" : Garou papa, moments de gêne avec sa fille Emelie, 20 ans déjà...

Sa tournée, Up Scene, se joue sur le fil du rasoir. Garou a beau avoir envie de remonter sur les planches, les dates notées dans son agenda jusqu'en octobre prochain ne cessent d'être reportées, modifiées. Mais l'essentiel, c'est que la musique perdure. Avant de pouvoir retrouver la scène, l'artiste de 49 ans avait passé plus de temps que prévu en solitaire au Québec, dans sa forêt, à produire du sirop d'érable... et à profiter, un peu, de sa fille Emelie, fruit de sa relation avec le mannequin suédois Ulrika.

Elle m'en raconte trop des fois !

Garou a toujours regretté d'avoir été un papa absent pour elle et il a rattrapé, comme il l'a pu, le temps perdu. Aujourd'hui, Emelie a 20 ans et son père n'arrive pas à y croire quand il prononce ce nombre. "J'ai du mal à la voir grandir. Je la vois comme si elle avait 7 ans encore", explique le grand copain d'Hélène Ségara à Laurent Mariotte, sur Europe 1 le 10 avril 2022. La distance entre eux, aussi rude fut-elle, a rendu leur relation unique. "On a tellement de choses à se raconter qu'on se raconte le profond de la vie et ça créé une relation qui n'a rien à voir avec la routine, poursuit-il. Quand on se retrouve avec ma fille, on fait deux heures de route puis bla-bla-bla. Elle m'en raconte trop des fois ! Je ne veux pas tout savoir !"

Il a pourtant les oreilles grandes ouvertes dès qu'il s'agit d'Emelie. Pendant la période de pandémie, Garou a offert un ukulélé en érable à sa fille alors que celle-ci avait toujours refusé de faire de la musique. En l'espace de 24h, la jeune femme avait déjà adopté l'instrument et commençait à composer... des airs que papa s'est vite approprié. Avec son autorisation, évidemment, il a traduit un titre qu'elle avait écrit et a subtilisé un bout de musique qu'il a utilisé pour créer un inédit, qu'il joue lors de sa tournée - quand celle-ci peut avoir lieu. "J'ai essayé de lui apprendre le piano, la guitare, elle ne voulait pas, se désolait-il pourtant. Elle était comme coincée, en se disant : 'ça c'est à papa, personne ne va écouter mes trucs, je ne veux pas'. Et pour le ukulélé, elle m'a sauté dans les bras, elle était tellement heureuse !"