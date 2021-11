"Papa j'aime pas ça !" : Garou recadré sèchement par sa fille Emelie, il explique

L'année 2022 ne se fera pas sans Garou ! Le chanteur, qui vient de révéler son nouveau titre Up Scene, s'apprête à se lancer dans une tournée géante en partenariat avec RFM, en France, en Belgique et en Suisse. Et c'est un artiste un peu différent que chacun découvrira sur scène, dans ses medley live mêlant Charles Aznavour, The Supremes, Marvin Gaye ou Stevie Wonder. Résolument plus folk, "roots à fond", il avoue avoir été influencé par un membre de sa famille... sa fille de 20 ans, Emelie.

Comme il le révélait déjà sur France 2 dans l'émission On est en direct, Garou a acheté, pendant la période de pandémie, un ukulélé en érable à sa fille, elle qui avait toujours refusé de se lancer dans la musique. Travaillant dans l'astrophysique, elle a pourtant révélé un talent fou qui a largement inspiré son père. 24 heures après avoir récupéré l'instrument, elle envoyait déjà des airs en vidéo à son père. Puis elle s'est mise à composer... et à essayer l'aventure en famille avec papa.

La collaboration fut, hélas, de courte durée. "Papa j'aime pas ça. Tu rentres dans ma bulle, ça m'énerve", lui aurait-elle dit, comme il le raconte à Bernard Montiel, au micro de RFM, le 28 novembre 2021. "J'ai dit ok désolé, alors je peux te voler des bouts de chansons ?" Et il ne s'est pas privé. Garou a traduit un titre écrit et composé par Emelie et a subtilisé un bout de musique pour un autre titre inédit, qu'il jouera sans doute sur scène lors de sa nouvelle tournée. "J'ai essayé de lui apprendre le piano, la guitare, elle ne voulait pas, rappelait-il pourtant sur France 2. Elle était comme coincée, en se disant : 'ça c'est à papa, personne ne va écouter mes trucs, je ne veux pas'. Et pour le ukulélé, elle m'a sauté dans les bras, elle était tellement heureuse !"