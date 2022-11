"Elle me mettait des roustes" : Jenifer, peau de vache pour son frère Jonathan, il balance !

Plongée en enfance, le 10 novembre 2022, pour Jenifer. La chanteuse a accepté de participer à l'émission En week-end avec... et a fatalement signé, en même temps, pour de tendres confessions et d'autres un peu plus gênantes. Promenades, verres en terrasse, gueuletons... pendant 48h, elle a tout partagé avec Hélène Mannarino, la présentatrice du programme, et a même eu droit à quelques visites surprises. Ses meilleurs amis se sont portés volontaires pour venir parler d'elle, de leurs liens et de leurs aventures. Son petit frère, Jonathan, est également apparu dans le show de TMC.

On s'embrouillait très souvent

Jonathan et Jenifer. Si vous aviez la télévision dans les années 1980, et que vous êtes déjà tombés sur la série Pour l'amour du risque, vous savez que ces deux-là étaient destinés à faire les quatre cent coups. C'est ce qu'a raconté le jeune homme, lors d'une très rare apparition, décrivant au passage la manière adorable dont ils se réconciliaient après une dispute, à l'aide d'un petit papier glissé sous la porte de la chambre, pour savoir s'ils étaient toujours frère et soeur. "On s'embrouillait très souvent et après on était trop fiers pour aller l'un vers l'autre, se souvient-il. C'est plus moi qui revenait vers elle. J'étais plus petit aussi. Elle me mettait des roustes et c'est moi qui revenais vers elle !"

J'étais un peu peau de vache avec mon frère

Si elle participait à l'émission En week-end avec..., c'est parce que Jenifer assure actuellement la promotion de son nouvel album, N°9, composé de 12 chansons. Parmi ces titres inédits, l'artiste de 39 ans a glissé un morceau que son frère Jonathan devrait laisser loin de ses chastes oreilles, puisqu'il est très coquin de manière très assumée. Après tout, prendre soin de lui, malgré les coups de sang, les coups d'éclats, a toujours été une mission pour elle. "J'étais un peu peau de vache avec mon frère surtout, mais pas à l'extérieur, précise-t-elle. A l'extérieur je le protégeais, c'était mon petit frère."