Jenifer, "une amie fiable et loyale" : ses meilleurs amis sortent du silence, une grande première

Jenifer est de retour. Il faut dire que le timing ne pouvait pas être plus parfait. Il y a vingt et un an, la jeune femme se faisait connaître comme l'une des élèves de la première saison de la Star Academy, une école artistique dont elle ressortira gagnante. Alors impossible d'imaginer un retour du programme sans le passage de Jenifer en plateau. Pour le lancement de la saison 10, c'est dans une tenue rose pétant que la première gagnante de l'émission a fait son apparition. L'occasion parfaite pour se remémorer les moments qu'elle a elle aussi vécus au château de Dammarie-les-Lys et promouvoir la sortie de son album, N°9, bien plus intimiste que les précédents.

En attendant, l'une des chansons de ce nouvel opus sorti le 4 novembre dernier, est une déclaration d'amour publique à ses trois fils, Aaron, 19 ans, Joseph, 8 ans, et le petit dernier de 17 mois né de son mariage avec Ambroise. Un exercice auquel elle est peu habituée comme pour tous ses proches d'ailleurs. Les fois où Jenifer évoque sa vie de famille, ses amitiés et ses soutiens se comptent sur les doigts d'une main. Mais Hélène Mannarino a eu la chance de rencontrer deux des plus grands amis de Jenifer : Charlotte et Boris.

TMC consacrait toute une émission à Jenifer ce jeudi 10 novembre. Dans En week-end avec Jenifer, la journaliste Hélène Mannarino s'est rendue en Corse sur les terres de la chanteuse pour découvrir au plus près, et surtout au plus juste, les vraies coulisses de la vie de l'artiste qu'elle n'avait jusqu'alors que très peu montrées. C'est ainsi que le public a fait la connaissance de Charlotte et Boris, les deux meilleurs amis de Jenifer. L'occasion d'en apprendre plus sur la maman de 3 enfants et son dévouement et sa générosité envers les gens qu'elle aime.

"Chez Charlotte, j'allais me planquer"

"C'est une amie fiable, très fiable et loyale" ont-ils indiqué, presque en choeur. Évoquant "son énergie et son hypersensibilité", Charlotte et Boris ont aussi mis l'accent sur la sincérité des moments vécus avec elle, malgré son statut de célébrité. Eux, qui connaissance Jenifer depuis plus de 20 ans, ne peuvent que constater qu'elle n'a pas changé : "Tous les moments, elle les vit avec nous et elle est là quoi ! Si c'est un mauvais moment, elle est là, comme pour les bons moments, c'est quelqu'un de solide. [...] On est là, toujours présents les uns pour les autres."

Jenifer était autant présente pour eux qu'eux l'ont été pour elle. C'est d'ailleurs chez Charlotte qu'elle allait trouver du réconfort quand elle en avait besoin : "Souvent, je me suis réfugiée chez elle, j'allais me planquer quand il y avait un peu de harcèlement psychologique et physique. Il fallait que je me réfugie quelque part. C'est vrai que je me suis souvent retrouvée chez Charlotte, j'allais me planquer." Malgré le temps qui passe, Charlotte et Boris constituent toujours son cocon de protection. Une belle idylle qui n'est pas près de se terminer.