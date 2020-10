Jenifer dévoile les coulisses de sa maison, attention aux yeux !

La voilà maîtresse d'un domaine insoupçonné. Après la musique, la comédie et l'animation, voilà que Jenifer excelle dans l'art de la décoration. Pendant le confinement, dans le plus grand des secrets, la maman de 37 ans bouclait un projet qui lui tenait à coeur et sur lequel elle bûchait depuis déjà deux ans : une collection de beaux objets à disposer à la maison, en collaboration avec Charlotte Esquenet et Anne-Julie Entremont - co-fondatrices d'Exud Design -, intitulée Ligati, signifiant "liés" en Corse.

Une chose est sûre, l'art d'aménager son intérieur est une vocation. Elle qui adore chiner des lampes en brocante, qui voue une passion aux luminaires, a imaginé des tas de pièces colorées pour énergiser vos chambres et vos salons. Des coussins bicolores, des plaids, des poufs et autres miroirs ont été imaginés et labélisés au nom de la chanteuse. Chez elle, en Corse, c'est également une cascade de teintes et de matières. "Il y a un couloir tout noir, un autre kaki, la chambre d'amis est rose, explique-t-elle dans les colonnes de L'Obs. J'adore ce mix d'ambiances et d'énergies." Les adeptes des murs blancs seraient en PLS chez la star.

J'ai eu peur, j'ai trouvé ça long

Bien sûr, Jenifer Bartoli n'a pas passé le confinement qu'avec cette idée en tête. La maman d'Aaron (16 ans) et de Joseph (6 ans) a aussi profité de cette parenthèse pour retrouver les vraies valeurs qui l'animent. "J'ai conscience d'avoir été privilégiée. J'étais en Corse, à la campagne, avec mes enfants, poursuit-elle. C'était une période très étrange. A la fois, j'ai eu peur, j'ai trouvé ça long, mais ça m'a aussi permis de me réconcilier avec moi-même, de retrouver l'essentiel et de passer du temps avec mes garçons, au vert." Pas suffisant, hélas, pour la protéger du Covid-19. Testée positive, elle a été privée de la finale de The Voice Kids, le samedi 10 octobre 2020, et n'a pas pu assister au sacre de Rebecca. Elle disposait, heureusement, du nécessaire pour profiter de l'émission depuis son domicile...