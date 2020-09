Jenifer se lance dans la déco, ses créations s'arrachent !

Chanteuse, comédienne, coach dans The Voice... et maintenant styliste d'intérieur ! Jenifer a ajouté une nouvelle corde à son arc en lançant Ligati ("liés" en corse), une collection d'objets de décoration. Le 5 septembre 2020, la star était à Paris, à la Joyce Gallery, pour l'ouverture d'un premier pop-up store proposant ses créations à la vente. Un pari réussi puisque de nombreuses pièces ont été vendues en seulement quelques heures.

Coussins colorés, chandeliers, poufs à franges, miroirs géométriques, assiettes en verre transparent, couverts à salade en bois... Cette première collection déco se veut pop et rétro. Pour ce nouveau challenge, Jenifer s'est inspirée de ses racines : la Corse, et plus largement la Méditerranée. "J'ai toujours été attirée par le monde de la décoration. Depuis toute petite, j'aimais bien ranger, décorer les tables, comme ma maman le faisait. J'ai toujours aimé les travaux manuels et toujours eu beaucoup d'admiration pour les matières premières et l'artisanat, a notamment confié la chanteuse au Journal de la maison. J'aime les choses anciennes qui racontent des histoires, et cela se ressent dans ma collection. J'aime également varier les plaisirs (...). Dans mon style déco, on ressent du peps et le côté méridional, c'est chaleureux et plein d'énergie !"

De nombreux fans, et même son ami de longue date M. Pokora, ont fait le déplacement jusqu'à sa boutique éphémère lancée samedi. Un pop-up store qui sera ouvert jusqu'au 12 septembre prochain, avant la mise en vente des accessoires sur le site www.ligati.store.