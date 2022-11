Diaporama : Jenifer, "une amie fiable et loyale" : ses meilleurs amis sortent du silence, une grande première

10 / 20

La chanteuse Jenifer Bartoli participe à la 8ème édition des journées de " La Marie Do " à Ajaccio avec la chorale des enfants de l'association, et le traditionnel lâcher de ballons biodégradables. " La Marie Do " est une associtation qui vise à collecter des fonds qui sont utilisés en Corse à travers des appels à projets menés en partenariat avec l'Agence régionale de la Santé. Elle lutte principalement contre le cancer et fait un travail de prévention et aide les familles des malades. La chanteuse, maman d'un petit Joseph depuis quelques semaines a tenu à honorer ce rendez-vous en Corse. © BestImage