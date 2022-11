"Euh... c'est personnel !" : Jenifer morte de honte, un objet intime lui rappelle son premier amour

Parler d'amour avec Jenifer, c'est systématiquement mission impossible. Ses sentiments, la chanteuse préfère amplement les exprimer dans ses albums et notamment dans son nouvel opus, sorti le 4 novembre dernier, intitulé N°9 - puisqu'il s'agit, comme son nom l'indique, du neuvième ! Dès qu'il s'agit d'évoquer le sujet, en interview, l'artiste de 39 ans se referme comme une huître. Autant dire que quand elle est tombée sur un souvenir très intime, un peu par hasard, alors qu'elle tournait l'émission En week-end avec... pour TMC, l'épouse d'Ambroise Fieschi a très vite tenté de changer de sujet.

Il faut dire que rien ne laissait penser qu'elle allait se retrouver confrontée à son passé sentimental. Jenifer se trouvait en cuisine et se plongeait dans les recettes d'antan quand Hélène Mannarino, la présentatrice d'En week-end avec..., a ressorti de derrière les fagots des fiches culinaires rédigées, il y a fort fort longtemps, par l'interprète de Sauve qui aime. "J'ai regardé beaucoup mes grands-mères, j'ai noté beaucoup de petits secrets et astuces. J'essayais de reproduire l'écriture de mon grand-père, expliquait-elle sur TMC, ce jeudi 10 novembre. Mon grand-père paternel écrivait excessivement bien. Mousse au chocolat, crème caramel, salade de fenouil, pois chiches à la catalane... et ça, euh... c'est personnel !"

Je faisais les initiales de mon premier amour

Une simple feuille a suffi pour lui faire monter le rouge aux joues. Sur ce papier libre, à la caméra, de curieux dessins sont furtivement apparus avant que Jenifer ne les range au placard. "En fait je faisais les initiales de mon premier amour un peu partout et.... voilà, a-t-elle brièvement raconté. C'est personnel. merci !" Si elle a une sainte horreur des questions sur sa vie privée, on sait que la belle corse est mariée, depuis le 21 août 2019, au restaurateur et entrepreneur Ambroise Fieschi. Elle a eu, avec lui, un garçon en mai 2021. Jenifer est également maman de deux autres enfants. Aaron, 19 ans, né de sa relation avec Maxim Nucci, et Joseph, qu'elle a accueilli en 2014 avec Thierry Neuvic.