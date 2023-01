"Giulia et moi gardons ton sourire" : En deuil, Carla Bruni pleure la mort d'une proche, vibrant hommage en photo

C'est une triste nouvelle que vient d'annoncer Carla Bruni ce lundi 2 janvier sur Instagram. "Au revoir ma Catchoune. Tu étais comme l'eau vive de la chanson. Tu n'étais pas faite pour être clouée au sol. Nicolas (Sarkozy), Giulia (sa fille née de sa relation avec l'ancien président de la République, ndlr) et moi gardons ton sourire. Repose en paix", a-t-elle écrit sur son compte, annonçant ainsi le décès de Catherine David, célèbre critique littéraire mais aussi et surtout son ancienne belle-mère ainsi que la grand-mère de son fils Aurélien.

Car dans les années 70, l'auteure du roman consacré à Pic de la Mirandole L'homme qui savait tout (aux éditions du Seuil) avait fait la connaissance de l'éditeur Jean-Paul Enthoven avant de l'épouser et d'avoir un fils avec lui prénommé Raphaël. Ce dernier, aujourd'hui écrivain, a quant à lui vécu une idylle avec Carla Bruni et est né de leur relation le fameux Aurélien, aujourd'hui âgé de 21 ans et mannequin de profession. C'est donc une personne très chère à son coeur que vient de perdre l'ancienne Première dame, qui a également accompagné son émouvant message par une photo de la défunte essayiste.