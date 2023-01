"Habitués à la catastrophe" : Rares confidences de Marina Foïs sur la mort de son frère, et un autre terrible drame...

Populaire depuis la fin des années 90 pour son humour froid, son intelligence de jeu et sa répartie à toute épreuve, Marina Foïs est également une actrice à fleur de peau, qui réussit souvent à mettre ses propres émotions au service de ses personnages. Bouleversante dans Polisse, Darling ou encore La Fracture, la comédienne de 52 ans sait se servir des drames qui ont émaillé sa vie pour construire ses projets.

Une façon, peut-être, de les exorciser, mais sûrement pas de les oublier : 23 ans après la mort de son frère aîné Fabio, décédé à 31 ans dans un crash aérien lors d'un meeting de voltige, l'actrice est toujours aussi touchée bien qu'elle n'en parle que très rarement dans les médias. Interviewée pour le portrait quotidien de Libération, ce 3 janvier, elle a accepté de le commenter avec une phrase plutôt inattendue : "J'ai toujours trouvé ce passe-temps débile".

Un drame pour elle, tant elle a de souvenirs avec ce frère aîné, mais qu'elle prend aujourd'hui avec philosophie : "La vie des Foïs, c'est un équilibre instable entre beaucoup de chance et pas mal d'infortune. On est habitués à la catastrophe, mais on a aussi une pratique salvatrice de l'écoute et un accès aux psys", raconte-t-elle. Il faut dire que la famille a vécu un autre moment difficile à cette période-là : alors qu'elle n'avait que 20 ans, Giulia, l'une des filles cadettes de la fratrie a été violée par un homme qui n'a pas été condamné.

Devenue journaliste, la jeune femme en a fait un livre, Je suis une sur deux, que la féministe Marina Foïs n'a "pas eu la force" de lire, selon Libération. Ce qui ne l'empêche pas de dénoncer : "On sait que la société est organisée pour protéger les bourreaux plutôt que les victimes. Une fois qu'on en est là, il faut arrêter d'ajouter des commentaires aux commentaires et donner la parole aux gens qui ont une expertise là-dedans".

Lazare et Georges, des ados loin du cinéma

Une prise de parole importante pour une femme en général plutôt discrète sur sa famille. Révélant qu'elle a passé Noël en famille, avec Giulia, justement, et leur autre petite soeur Elena, médecin urgentiste, l'actrice fait également de rares confidences sur ses deux fils, Lazare (18 ans) et Georges (14 ans), nés de son couple passé avec Eric Lartigau. Un couple terminé désormais mais qui ne les empêche pas de bien s'entendre : pour son nouveau film Cet été-là (en salles ce mercredi 4 janvier), le réalisateur a en effet demandé à son ex-femme de jouer l'un des premiers rôles, une maman d'ados.