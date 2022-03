"Horriblement douloureux" : Un célèbre proche de Gaspard Ulliel partage son émotion, deux mois après le drame

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

24 photos

Acteur et réalisateur prolifique, Alex Lutz ne s'arrête plus ! A l'affiche de deux films et d'une pièce de théâtre, le comédien profite de projets différents pour montrer l'étendue de son talent au public. En interview pour Nice-Matin, cet amoureux de la nature et de la Provence n'a pas manqué d'avoir une pensée pour son "copain" Gaspard Ulliel, décédé le 19 janvier dernier.