"Il a abandonné sa famille...": Tom Cruise face à une épreuve familiale qui lui a fait beaucoup de mal

Il a connu le succès en dansant en caleçon, entre autres choses, dans le film Risky Business de Paul Brickman. En 1983, Tom Cruise jouait les gosses de riche dans ce film pour adolescents, classé 10e plus gros succès en Amérique cette année-là. Pourtant, le comédien n'a pas pu s'inspirer de son propre vécu. Il est certes à la tête d'un impressionnant patrimoine aujourd'hui - et d'autant plus depuis le nombre d'entrées incroyables cumulées par Top Gun: Maverick - mais son enfance n'a pas été aussi dorée qu'on aurait pu le croire.

Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans

A vrai dire, Tom Cruise a plus ou moins grandi seul, avec ses trois soeurs et sa mère. "Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans. J'habitais dans le Kentucky, rappelait-il dans des images d'archives diffusées dans le documentaire Corps et âme. On était tous les cinq. On n'avait pas d'argent. Et ce n'est pas encore réglé pour moi. Je me sens toujours coupable du divorce. Longtemps, j'ai tenté d'occulter tout ça. J'ai fait comme si mes sentiments n'étaient pas là. Mais ça reste très douloureux."

L'épreuve a été d'autant plus difficile pour Tom Cruise que son père ne s'est pas contenté de quitter le foyer. Thomas Cruise Mapother III, ingénieur électricien de profession, a carrément abandonné sa famille en décidant de rompre avec sa partenaire. Ebranlé par cette instabilité, le jeune homme a été transféré dans pas moins de 14 établissements scolaires en l'espace de 15 ans. Et il aurait sans doute adoré éviter de reproduire le schéma parental... mais la suite lui a prouvé qu'il est parfois difficile d'avoir la main mise sur le destin.

En couple avec Mimi Rogers - la femme qui l'a fait entrer dans la scientologie -, Tom Cruise a divorcé une première fois en 1990 puis a, à nouveau, divorcé avec Nicole Kidman le 8 août 2001 puis avec Katie Holmes le 29 juin 2012. Papa de trois enfants, il n'a d'ailleurs pas été très présent pour tout le monde. Il a adopté, avec Nicole Kidman, Isabella et Connor. Suri, la fille qu'il a eu avec Katie Holmes, n'a en revanche pas de nouvelles de son papa depuis bien longtemps...