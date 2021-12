"Il a mis sa main..." : Tatiana Silva victime de gestes déplacés lorsqu'elle était Miss, elle balance

À 34 ans, Tatiana Silva mène la carrière de ses rêves. Figure du petit écran grâce à son rôle de présentatrice mais aussi de comédienne, la jolie brune s'épanouit pleinement. Pour arriver à ce stade, elle en a fait du chemin, passant notamment par les concours de beauté. En 2004, elle a même été élue Miss Belgique, à seulement 19 ans. Ce titre en poche, l'ex de Stromae a par la suite tenté de décrocher la couronne de Miss Monde 2005 et Miss Univers 2006, où elle a fait le show dans un bikini léopard très sexy. Malheureusement, Tatiana Silva n'a jamais atteint le Top 15 pour ces compétitions.

Qu'à cela ne tienne, devenir Miss Belgique lui a permis de réaliser de grandes choses à un moment de sa vie pas si évident à gérer. "C'était une magnifique année car j'ai voyagé, j'étais invitée à des réceptions, une vie de princesse. Et arrivé minuit, le carrosse se transformait et le matin il fallait payer ses factures, ses loyers etc... Cela a été une année particulière pour moi", s'est-elle souvenue lors du podcast Femmes de télé pour Télé Loisirs.

Tatiana Silva ne garde toutefois pas que des bons souvenirs de son passé de reine de beauté, confiant avoir dû faire face aux agissements déplacés des hommes qui l'objectifiaient. "La drague, les avances, ce sont des choses que j'ai connues mais cela faisait tellement partie de la normale... Je n'en suis pas ressortie traumatisée", a-t-elle assuré. La jolie brune se souvient tout de même d'un épisode en particulier. Un jour, un homme s'est montré un peu trop insistant. "Il a mis sa main dans le bas du dos, au niveau de la naissance des fesses. J'ai dû remettre sa main plus haut et j'étais mal à l'aise car sa femme était de l'autre côté", a-t-elle rapporté.

Et de continuer : "'Vous êtes magnifique, j'adorerais dîner avec vous... J'ai alors dit 'pour votre femme, ce n'est pas très sympa Monsieur.' C'est ce moment où vous devez presque vous excuser d'être là, pour ne pas mettre mal à l'aise madame puisque le propos de monsieur est complètement déplacé. On jongle avec ça. C'est un travail d'équilibriste".