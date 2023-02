"Il a tout ce qu'il faut !" : Jenifer évoque son mari Ambroise Fieschi comme rarement

Mardi 14 février, c'était la Saint-Valentin ! Il était donc l'heure de célébrer l'amour, sous toutes ses formes possibles. Les stars ont d'ailleurs multiplié les déclarations et les marques d'affection publiques toute la journée, comme Julie Andrieu pour son mari par exemple ou encore Caroline Ithurbide qui s'est remémorée son mariage en Grèce avec son beau Polo. La chaîne France 2 a décidé de rester dans le thème jusqu'au bout en diffusant l'émission La Fête de la chanson de l'amour en première partie de soirée, présentée par Laury Thilleman et André Manoukian.

Et au cours de la soirée, plusieurs artistes ont défilé sur le plateau, dont Jenifer. La chanteuse est venue pousser de la voix sur Sauve qui aime, extrait de son dernier album N°9. Un titre qui se prêtait tout à fait à l'ambiance du programme mais aussi à l'état d'esprit de Jenifer, une grande romantique. À la fin de sa prestation, Laury Thilleman a justement tiré sur cette corde sensible pour obtenir des confidences de son invitée. "Est-ce que vos amoureux, vous les préférez plutôt bad boy, plutôt romantiques ?", lui a-t-elle demandé. Et pour Jenifer de clarifier aussitôt : "Je n'en vois plus qu'un désormais". Elle a ainsi fait référence à son mari Ambroise Fieschi, qu'elle a épousé en 2019 en Corse et avec qui elle a eu son troisième fils appelé Juvanni en 2021.

Jenifer adepte de la Saint-Valentin

Mais pour répondre à la question, la jolie brune de 40 ans a indiqué que son époux était à la fois un bad boy et à la fois romantique. "Il a tout ce qu'il faut, c'est un savant mélange de ces deux saveurs", a-t-elle assuré. Laury Thilleman a ensuite voulu savoir si le couple était du genre à fêter la Saint-Valentin. "Oui, on marque un petit peu le jour", lui a donc confirmé Jenifer sans rentrer dans les détails.

Cela suffira certainement pour ses fans, lesquels n'ont pas l'habitude qu'elle se livre sur sa vie privée. On sait néanmoins qu'avant de craquer pour le restaurateur et entrepreneur corse, Ambroise, en 2016, Jenifer a été en couple avec Maxim Nucci, qui lui a donné son fils aîné Aaron en 2003, puis avec Thierry Neuvic, avec qui elle a accueilli Joseph en 2013.