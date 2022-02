"Il est assoiffé de sexe et souvent nu" : Le prince Andrew accablé par un nouveau témoignage

Lorsque l'affaire Epstein a éclaté, le prince Andrew a été éclaboussé. Virginia Giuffre, victime de ce vaste trafic dans le début des années 2000, l'accuse d'agressions sexuelles survenues alors qu'elle était adolescente et sous l'emprise de l'ex-financier et milliardaire mort en prison. Désormais, c'est Emma Gruenbaum, ancienne massothérapeute du duc d'York, qui prend la parole et livre un témoignage édifiant dans les colonnes du Sun.

C'est en 2005 que la jeune femme, à l'époque âgée de 34 ans, a été amenée pour la première fois à masser le fils d'Elizabeth II à la Royal Lodge de Windsor, où il vivait. Et dès la première rencontre, il a tenu des propos inappropriés. "J'ai eu six rendez-vous avec lui, puis je n'en pouvais plus. Il parlait tout le temps de sexe anal, faisait des blagues sur le sexe et me demandait quand était la dernière fois que j'avais fait l'amour. Ça ne se fait pas, n'est-ce pas ? Je n'arrêtais pas de lui dire d'arrêter, mais je crois qu'il aimait ça", raconte Emma Gruenbaum.

Le prince Andrew, "assoiffé de sexe" selon la plaignante, ne s'est pas arrêté là. En plus des mots et autres questions déplacées sur sa vie intime – "Il m'a même demandé si j'aimais la pénétration anale", se souvient la masseuse –, il a eu un comportement abusif. "Il insistait toujours pour être complètement nu, à l'exception d'une serviette, alors que pour ce type de massage, ce n'était pas vraiment nécessaire", confie Emma Gruenbaum. Et de poursuivre à propos de ce client qu'elle considère comme "le plus effrayant" : "Chaque fois que je le voyais, il essayait de dépasser la limite. Il essayait systématiquement de me serrer dans ses bras. Je devais mettre ma main sur sa poitrine pour le repousser et lui dire : 'Écoute, je ne fais pas de câlins.'"

Si elle se décide a s'exprimer aujourd'hui, c'est parce qu'elle ne peut continuer à se taire alors que le prince Andrew nie fermement les accusations de Virginia Giuffre, la principale accusatrice. Rappelons que le père d'Eugénie et Béatrice d'York est menacé d'un procès au civil. De quoi le pousser à se faire discret. De son côté, la reine a pris une grande décision, celle de lui retirer ses titres militaires et patronages royaux.