"Il est beau en vrai aussi" : Olivier Véran fait craquer une icône française

Une ambiance chaleureuse pour cette soirée au sein de la maison de la Recherche dans le chic 7e arrondissement parisien. Mais si la détente et la convivialité étaient de mises, l'objectif de cet événement est de mettre la lumière sur la recherche médicale et la soutenir. Ainsi, c'est le travail de Morgane Bomsel (Institut Cochin) et Hélène Eltchaninoff (CHU de Rouen) et de leurs équipes qui a été récompensé.

Le ministre de la Santé Olivier Véran poursuit actuellement son tour de France du Ségur de la Santé pour la présentation du volet investissement du Ségur de la Santé. Il a ainsi annoncé le 12 novembre le soutien de 283 millions d'euros du Ségur de la santé à la rénovation du CHU de Grenoble pour sa rénovation. Le même jour, il a mis en évidence la somme - 1,7 milliard d'euros - allouée aux hôpitaux et EHPAD, d'Auvergne-Rhône-Alpes. Une façon de montrer l'action de l'Etat devant la situation difficile de l'hôpital public en France dont l'actrice Isabelle Carré s'était faite le chantre sur le plateau d'On est en direct le 13 novembre sur France 2. Elle avait ainsi déclaré devant le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal : "Les hôpitaux ne doivent pas être rentables! (...) Les hôpitaux ne sont pas faits pour être rentables."