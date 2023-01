"Il est juste gros" : Camille Combal encore choqué par le poids de son fils Pio

Le 29 mai 2022, jour de la fête des Mères, Marie Treille Stefani a confirmé avoir accueilli son premier enfant avec son mari Camille Combal. Un petit garçon né le mois d'avant, en avril. Et il aura fallu attendre le mois de novembre suivant pour connaître son prénom : Pio. Alors invité du Ben Névert Show, l'animateur s'était livré comme jamais, évoquant sans tabou son nouveau quotidien. "C'est dur. Ça change tout. Le matin tu te lèves, avant tu disais 'alors il se passe quoi sur L'Equipe, est-ce que l'OM a gagné ?'. Maintenant t'as une couche pleine de purée de carottes à laver. Tu rentres chez toi le soir, avant c'était 'bon on va un peu rigoler, on va appeler un pote et l'inviter pour un apéro', maintenant c'est 'tu prends ce petit gars et tu te démerdes avec lui pendant deux heures et demi'. C'est un autre délire", avouait-il.

Décidément beaucoup plus à l'aise à l'idée de parler de sa vie privée, Camille Combal a plus récemment accepté de participer au podcast de Rémy et Charly intitulé 3 darons, un café. Le concept est simple : évoquer la paternité sans aucun tabou. Et pendant près d'une heure, l'animateur star de la TF1 s'est remémoré chaque étape l'ayant conduit à être papa aujourd'hui, de la préparation de la chambre des mois avant la naissance de Pio jusqu'à l'accouchement. Un moment naturellement très fort en émotion. "A un moment donné il arrive, tu chiales comme une merde. C'est le moment où c'est concret, tu le récupères", a-t-il revécu.

Camille Combal en était presque encore ému, lui qui n'avait jamais porté de bébé aussi petit de sa vie. Et pourtant, le tout jeune Pio n'était pas des plus frêles en pointant le bout de son nez. Ses parents ont même sans doute été très surpris d'apprendre que le nourrisson pesait pas moins de 4,6 kg à la naissance. "Ouais, ouais, il faut le porter", a-t-il ironisé en ayant une pensée pour sa compagne qui l'avait dans le ventre. "Il n'est pas potelé, il est juste gros et c'est génial", s'est-il réjouit un peu plus tard au cours de l'entretien.