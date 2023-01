"Il me manque beaucoup" : Salvatore Adamo dévasté par la mort d'un célèbre chanteur, il témoigne

Ce jeudi 26 janvier sur le plateau de C à Vous, alors qu'il venait d'évoquer sa collaboration avec Georges Brassens sur le morceau Je me suis fait tout petit, Salvatore Adamo s'est exprimé sur sa relation avec un autre célèbre chanteur : Arno. Un artiste avec lequel il avait aussi chanté en duo, au Printemps de Bourges en 2018. Ils avaient alors interprété Les filles du bord de mer.

Mais l'année dernière, son ami décédait des suites d'un cancer du pancréas. Une disparition avec laquelle il a toujours du mal à vivre : "Il me manque beaucoup", a-t-il notamment confié à Anne-Elisabeth et sa bande, avant de revenir en détails sur les circonstances de son décès, qu'il n'avait pas vu venir, expliquant alors que le véritable "drame" s'est passé "la veille de son départ".

Il m'a jamais rappelé

"J'avais chanté lors d'un concert collectif en faveur de l'Ukraine, et j'avais lu qu'il avait enregistré un nouvel album. Donc je me suis dit : 'Il va mieux'. Et je l'ai dit au public ! J'ai chanté Les filles du bord de mer. Je me suis adressé à Arno en lui disant : 'On est avec toi'... Et le lendemain, il est parti", a-t-il raconté. Une mort qu'il a donc vécue comme un choc. Mais il était tout de même conscient de la fragilité de l'état de santé de son ami. Il s'en était d'ailleurs rendu compte quelques jours avant sa mort : "Je l'avais eu (au téléphone ndlr) une semaine avant, car il était question que j'aille lui rendre visite, et il m'a appelé juste avant pour me dire : 'Tu sais, je suis un peu fatigué, je te rappelle'. Et il m'a jamais rappelé...".

Des confidences bouleversantes de la part du chanteur Italo-Belge, lui qui venait de se confier quelques minutes plus tôt sur ses problèmes de voix, causés par du gaz lacrymogène qu'il avait respiré lors d'une manifestation dans les rues de Santiago au Chili. Mais depuis, tout va mieux en ce qui concerne ses cordes vocales. Il a notamment assuré à Anne-Elisabeth Lemoine qu'il allait "chanter" sur le plateau, lui qui vient de sortir un nouvel album intitulé In french please. Promesse qu'il a bel et bien tenue !