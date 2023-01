"Il ne peut pas chanter" : Salvatore Adamo, 79 ans, annule un concert en urgence

L'année ne commence pas de la meilleure des façons pour Salvatore Adamo. L'artiste, interprète du titre Laisse tes mains sur mes hanches, serait souffrant d'après des informations communiquées par Le Parisien. A tel point que le concert qu'il devait donner le 20 janvier prochain à Barcelone est tout bonnement annulé : "Salvatore Adamo souffre d'un hématome sur une corde vocale provoquant une aphonie temporaire. Il ne peut donc pas chanter" apprend-on par le quotidien.

A l'image de son spectacle, tous les entretiens et interviews promotionnels pour la sortie de son prochain album In French please prévus le 27 janvier à Bruxelles sont également reportés : "Son médecin belge lui a demandé non seulement de ne pas chanter, mais aussi de parler le moins et le plus bas possible, afin que sa voix retrouve son si beau et singulier timbre voilé" d'après le producteur français du chanteur toujours au Parisien. C'est pourtant en pleine forme que Salvatore Adamo est apparu ce dimanche 8 janvier dans l'émission de Frédéric Lopez au côté de Jeff Panacloc, fraîchement séparé de Charlotte, la mère de ses deux filles, mais ce n'est en revanche pas la première fois que ses cordes vocales le font souffrir.

Une opération en 2019

Salvatore Adamo a été sommé au repos par son équipe médicale pour se reposer au maximum et éviter le scénario de 2019. A l'époque, l'artiste rencontrait déjà des soucis aux cordes vocales, le contraignant à passer par le bloc opératoire. Sept concerts avaient dû être annulés et Salvatore Adamo muré dans le silence pendant trois mois.

L'objectif cette année ? Ne pas refaire les mêmes erreurs et prendre le problème à bras le corps pour affronter au mieux le planning chargé de cette année 2023. En plus de ce concert espagnol et du marathon promo qu'il doit gérer, Salvatore Adamo est censé partir pour une longue tournée de concerts dès le mois de mars. Son voyage débutera dans le Nord de la France pour passer par Paris et la mythique salle du Grand Rex au mois d'octobre.