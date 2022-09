"Il ne faut pas que tu me fasses de l'ombre" : Chantal Ladesou chambre sa fille Clémence face à Michel Drucker

Chantal Ladesou était l'invitée de Michel Drucker dans Vivement dimanche ce dimanche 18 septembre sur France 3. La comédienne était en promotion pour son nouveau spectacle intitulé 1983 qu'elle va jouer au théâtre de la Porte-Saint-Martin à Paris à partir du 27 septembre prochain. Et surprise : sa fille Clémence Ansault, également comédienne, et son mari depuis quarante-sept ans ans, Michel, qui interviennent également dans cette nouvelle pièce, étaient également sur le plateau de Vivement dimanche. "Qu'est-ce que c'est émouvant ! C'est formidable !", a ainsi réagi Michel Drucker, heureux de voir la fratrie Ansault réunie sur son canapé rouge.

Il ne faut pas que tu me fasses de l'ombre hein !

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Chantal Ladesou n'a pas manqué la moindre occasion pour chambrer sa fille Clémence qui lui a un peu fait de l'ombre aux côtés de Michel Drucker. Alors que ce dernier souhaitait d'emblée échanger avec la jeune femme : "Vous ne m'en voulez pas si je donne la parole à votre fille ?", a-t-il demandé à la maman, cette dernière lui a répondu : "Non. Elle est tellement mignonne. Regardez-la ! Il ne faut pas que tu me fasses de l'ombre hein ! T'as intérêt hein." Sacrée Chantal Ladesou ! On peut dire que sa fille, déjà mère de trois enfants (Georges, Gabrielle et un autre né en février 2021), a fait sensation sur le plateau de Vivement dimanche.

Auparavant, Clémence Ansault avait déjà joué dans une pièce intitulée Nelson en 2014. Cette pièce lui a permis de se faire connaître du grand public. Dans ce nouveau spectacle 1983, la jeune femme se définit comme "le lien entre les années 1980 et le monde d'aujourd'hui, 2022", comme elle l'a expliqué dans Vivement dimanche. Toutefois, sa maman Chantal a précisé qu'elle n'était pas à l'origine du rôle de sa fille dans la pièce : "Ce n'est pas moi qui l'ait pistonnée. Non, non, c'est le metteur en scène et auteur, Jean Robert Charrier qui lui a proposé. Il lui a téléphoné sans me le dire et il lui a proposé un rôle". Voilà qui donne déjà la couleur de ce nouveau spectacle en famille !