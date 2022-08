"Il s'en est pris à moi, ça a été horrible" : Flavie Flament en larmes, cet épisode traumatisant avec Jean-Luc Delarue

C'est un documentaire qui a permis à de nombreux téléspectateurs d'en savoir plus sur la vie, parfois sombre, de l'animateur Jean-Luc Delarue, mort il y a 10 ans, à l'âge de 48 ans, des suites d'un cancer de l'estomac. TF1 proposait ce mercredi 24 août Jean-Luc Delarue : 10 ans déjà, de succès en excès. L'occasion d'évoquer le terrible double cancer qui a touché l'animateur, mais aussi sa vie aux côtés de son fils Jean, aujourd'hui âgé de 15 ans, fruit de ses amours avec Elisabeth Bost. Enfin, c'est une Flavie Flament en larmes qui s'est exprimée face caméra, revenant sur un terrible épisode avec le producteur.

"Pour moi, ça ne pouvait pas me tomber sur le coin de la figure et puis un jour, j'ai eu cinq minutes de retard à une réunion de Stars à domicile, ce qui m'arrivait très régulièrement, a confié l'animatrice face caméra. Et 5 minutes encore c'était... Je suis arrivée il y avait tout le monde et là il s'en est pris à moi et ça a été horrible, horrible..." À ce moment-là, Flavie Flament va alors subir les foudres de son patron. "Là de t'en parler, j'en ai mal au ventre, explique-t-elle les larmes aux yeux. Cette personne qui avait toujours été formidablement bienveillante, avec laquelle je m'éclatais, je passais des moments de joie, de connivence, de complicité sur les tournages. Et là tout à coup, mais il m'a laminée."

Je suis allée chialer dans ma voiture

"Et j'étais crucifiée, a-t-elle révélé, toujours marquée par ce jour fatidique. Et je m'en suis pris plein la gueule dans un espèce de débit de mitraillette, genre t'as vu l'heure, mais tu te prends pour qui, tellement pas lui. J'ai pas réussi à rester, je suis repartie, j'ai ravalé mon truc, j'ai repris le grand couloir de Réservoir et je suis allée chialer dans ma voiture. Mais qu'est-ce que ça m'a fait mal." Le documentaire Jean-Luc Delarue : 10 ans déjà, de succès en excès, diffusé sur TF1, a permis de découvrir ou re-découvrir les facettes sombres de l'animateur star. Comme notamment ce jour, où il a tenté de se suicider en voiture, avec sa compagne à bord. Un récit glaçant.