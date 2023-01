"Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner" : Damien (MAPR) en colère, il dénonce un acte de Pauline

C'est dans Mariés au premier regard 2022 que Pauline et Damien se sont rencontrés, à Gibraltar. Depuis, les deux candidats qui se sont unis devant leurs proches alors qu'ils ne se connaissaient pas ont fait du chemin. Mais un détail est venu perturber le charmant brun.

Entre Pauline et Damien, cela a été une évidence. Très vite, une complicité est née entre les deux participants qui se sont vite décrits comme des chats noirs, à cause de leurs nombreuses mésaventures. Mais dans les bons comme les mauvais moments, ils n'ont pas perdu leur sourire et se sont davantage rapprochés. Sans surprise, ils sont restés mariés à la fin de l'aventure. Très vite, les tourtereaux ont emménagé ensemble. Et il y a peu, ils ont acheté la maison de leur rêve.

Un autre de leur souhait s'est exaucé, celui de fonder une famille. Pauline est en effet actuellement enceinte de leur premier enfant (après avoir connu deux fausses couches). Ils vivent encore un conte de fées en somme. Mais le 23 janvier 2023, Damien a fait une découverte dont il se serait bien passée comme il l'a confié à ses abonnés, en story. Alors qu'il revenait du sport, il a constaté que sa chère et tendre lui avait préparé un repas. "Il faut que je vous parle de quelque chose de très grave. Je pensais vraiment avoir trouvé la femme de ma vie. Mais je viens de rentrer du sport et Pauline a fait quelque chose de très grave. Je ne sais pas si je pourrais lui pardonner. C'est vraiment très dur parce qu'on tombe de haut. (...) Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner", confie-t-il dans un premier temps, l'air grave.

Mais les internautes ont bien vite été rassurés. Aucun (vrai) drame dans la vie de Pauline et Damien. La belle brune avait simplement coupé ses pâtes en deux. "Mais comment je vais faire ma famille elle va la renier, d'où on coupe des pâtes s'il vous plaît ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais manger ça moi ?", a-t-il poursuivi. Une vidéo à laquelle sa femme n'a pas tardé à répondre : "Tu feras à manger tous les jours." En voilà une bonne idée !