"Il y a un beau bal des faux-c*ls" : Benjamin Castaldi dénonce l'omerta autour de la drogue dans le showbusiness

Chaque soir, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi se confie sur sa vie et ses expériences personnelles. Alors que le terrible accident de voiture causé par Pierre Palmade est sur toutes les lèvres depuis près de trois semaines, l'affaire continue d'être décryptée par Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. Particulièrement ému par ce drame, celui qui croule aujourd'hui sous les dettes a voulu évoquer l'omniprésence de la drogue dans le monde du show-business.

S'il assure ne jamais être tombé dans la drogue, l'ancien présentateur de Secret Story affirme avoir eu la faiblesse de "tester cette saloperie" lorsqu'il était plus jeune. Selon lui, la présence de drogue dans le monde de la télé devrait éclater au grand jour pour éviter de tels drames. "Il y a quand même un beau bal des faux-c*ls concernant l'utilisation de la drogue dans notre métier, le show-business. Est-ce que ça m'est arrivé ? Je vais vous répondre très franchement, la réponse est oui. (...) J'ai fait des soirées avec Palmade et j'ai vu un certain nombre de gens (...) Quand j'avais 17, 18 ans, j'ai vu des gens extrêmement connus consommer des stupéfiants", a-t-il dévoilé sans filtre.

C'est un piège dans lequel on peut tomber très facilement

Malgré ses petits essais, Benjamin Castaldi n'a jamais sombré dans la drogue et n'a jamais été dépendant. Pourtant, il assure que l'usage de ces substances est très répandu. "Il y a des tas de boîtes, vous allez dans les toilettes et c'est un défilé ! C'est un secret de polichinelle. Moi j'ai eu la chance de pas tomber dedans et pourtant il y a une période de ma vie où si je n'avais pas été entouré d'une femme, d'enfants d'amour... on peut faire des conneries. Moi j'ai eu cette chance là. Mais c'est un piège dans lequel on peut tomber très facilement et c'est une connerie", a-t-il expliqué avant de raconter sa première fois : "La toute première fois c'était à Los Angeles. Y a un mec qui m'a dit : 'Tiens essaye ça' et comme un c*n j'essaye. J'ai passé une tête, ça m'a pas plu plus que ça, mais j'ai eu de la chance. (...) C'est de la m*rde parce qu'effectivement au début ça vous semble parfois extraordinaire et le piège se referme..."

Espérons que son témoignage trouvera écho...