Benjamin Castaldi annonce le retour de Secret Story avec... Nabilla !

Le 3 février 2023, Benjamin Castaldi a lâché une bombe sur le plateau de TPMP. L'ancien animateur d'émissions de télé-réalité a confirmé le projet d'un retour de Secret Story, pressenti depuis quelques jours. Diffusée de 2007 à 2017, l'émission regroupait des candidats venus avec un secret, leur but étant de le conserver tout en découvrant ceux des autres. "Il semblerait que ça revienne sur la plateforme Amazon Prime", explique l'ex-présentateur du programme, "TF1 n'a pas retweeté l'info donc avec Gilles (ndlr : Verdez) on se dit que ça ira forcément sur Amazon Prime et c'est une bonne idée parce que ce sera bien meilleur".

"En allant sur Amazon Prime, ils pourront aller plus loin que sur TF1", a d'ailleurs ajouté Gilles Verdez. "Il y a trois diffuseurs qui étaient intéressés", a précisé Guillaume Genton avant que Benjamin Castaldi n'ajoute : "TF1 a voulu relancer [Secret Story], mais a testé avec un documentaire qui a été une catastrophe donc ça a été refusé. Il y a M6 qui était chaud pour le faire. Le problème, c'est que ça coûte une blinde Secret Story : c'est 10 millions, 11 millions d'euros. Et Amazon c'est la solution la plus probable".

Côté présentation, c'est une ancienne candidate emblématique de télé-réalité révélée dans L'amour est aveugle puis dans Les Anges de la télé-réalité qui pourrait être choisie : Nabilla. Sur Twitter, le compte officiel de Secret Story a également laissé un message mystérieux il y a quelques jours. "Ici la Voix, à tous les internautes : méfiez-vous des apparences... C'est tout pour le moment !" peut-on lire. Un tweet qui a fait réagir de nombreux fans de l'émission.