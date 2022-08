"Il y a un compte à rebours" : Hoshi fait de terribles confidences sur sa maladie

En l'espace de quelques années, Hoshi a su s'imposer comme une valeur sûre de la chanson française et à seulement 25 ans, elle fait déjà partie des artistes les plus populaires de France, mais pour combien de temps encore ? Découverte en 2018 avec son sublime tube Ta marinière, la jeune femme originaire de Versailles a fait une entrée fracassante dans le paysage musical francophone et compte une grosse communauté de fans derrière elle. Malgré tous ses succès et plusieurs Victoires de la musique à son palmarès, il se pourrait bien que tout s'arrête plus tôt que prévu pour elle.

Depuis qu'elle est âgée de 6 ans, Hoshi est atteinte de pertes d'audition et lors de sa première tournée sur scène, le diagnostic est tombé, l'artiste souffre de la maladie de Menière. Ce trouble lié à un dysfonctionnement de l'équilibre pressionnel des liquides de l'oreille interne pourrait bien avoir raison des rêves de la jeune chanteuse. Consciente qu'elle vit de sa passion avec cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête, elle souhaite enregistrer le maximum de chansons tant qu'elle en est encore capable. "C'est pour ça que je ne veux pas faire de pause, contrairement aux recommandations de ma manageuse. Il y a un peu cette urgence, car je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer à défendre mes chansons sur scène", raconte-t-elle en interview pour Gala.

Ça peut être dans plusieurs années comme ça peut dégringoler en quelques mois

Dans l'inconnue sur le sort que va lui réserver la maladie, Hoshi compte bien en profiter avant et notamment lors des moments où elle peut retrouver son public et ses fans. "Pour ce qui est de la scène, il y a un compte à rebours et on ne sait pas quand sera la fin. Ça peut être dans plusieurs années comme ça peut dégringoler en quelques mois", explique-t-elle, avant d'en dire plus sur son quotidien avec cette maladie effrayante et qui la ronge : "Aucun traitement n'existe, aucun médicament n'est efficace. Parfois, de violentes crises de vertiges surviennent en pleine nuit. Je dois alors tout arrêter et m'allonger".

Victime d'homophobie et de harcèlements depuis plusieurs mois, Hoshi s'est confiée comme rarement sur cette maladie qui pourrait bien l'obliger à arrêter sa carrière plus tôt que prévu.

Retrouvez l'interview d'Hoshi en intégralité sur le site de Gala.